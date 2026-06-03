Hallan ocho cuerpos dentro de sacos apilados en zona rural de Ecuador afectada por la violencia

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Los restos fueron abandonados en una vía de ingreso a la ciudad costera Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, junto a una supuesta advertencia escrita del grupo criminal “Los Lobos” hacia “Los Choneros”, informó a la prensa el coronel Galo Muñoz, comandante policial de la zona.

Esas bandas son consideradas por las autoridades como las más grandes y peligrosas del país y fueron designadas el año pasado como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

El suceso coincide con reportes de medios locales sobre la desaparición desde el domingo de ocho jóvenes en otra ciudad en la costera provincia del Guayas, quienes salieron desde el poblado de Daule, donde residen, hacia Milagro a retirar unos documentos de una motocicleta pero no regresaron. Guayas colinda al norte con Los Ríos.

“Esperamos la identificación de los cadáveres para ver si se trata de la investigación por la desaparición involuntaria” de los jóvenes de Milagro, declaró Muñoz quien precisó que los cuerpos están “embalados (envueltos)”, por lo que se esperan los resultados que emita el centro forense.

El hallazgo ocurre mientras el gobierno anuncia la reducción de homicidios y delitos, en un país que experimenta desde hace cinco años el embate de organizaciones de delincuencia organizada que operan en asociación con carteles de droga transnacionales, según la policía.

En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa aseguró más temprano que “el país ha mejorado en un 17%” respecto a las muertes violentas sin precisar más datos.

En 2025, Ecuador registró un récord histórico de 9.216 homicidios a nivel nacional. Según cifras oficiales, desde enero hasta inicios de mayo se reportaron 2.509 homicidios, de los cuales el 88% (2.208) ocurrieron en la costa. “Estamos atacando a grupos criminales que se están desarticulando y se están convirtiendo en bandas más pequeñas, pero los estamos acorralando”, aseveró Noboa. FUENTE: AP

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