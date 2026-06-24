Hallan muertos a 2 hombres de Chicago cerca de Ciudad de México, confirma la familia

El estadounidense Zafar Padamese Mawani y su pareja, Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, desaparecieron en mayo al sur de la capital mexicana. Las autoridades habían estado buscando a los hombres, que se habían mudado juntos de Chicago a Ciudad de México, después de realizar varias detenciones relacionadas con el caso.

Posteriormente, los detenidos les dijeron a las autoridades dónde buscar los cadáveres, lo que permitió que fiscales mexicanos hallaran cuatro cuerpos no identificados en las montañas.

La familia de Mawani señaló el miércoles que las autoridades mexicanas confirmaron que sus seres queridos habían muerto, y los recordó en una muestra de dolor.

“Estamos profundamente agradecidos con todos los que intentaron ayudar a traer a Zafar de regreso a casa con nosotros: los investigadores sobre el terreno, nuestro equipo principal de estrategia y apoyo, las autoridades de ambos países, las generosas organizaciones de voluntarios, así como amigos y seres queridos que se ofrecieron a ayudar sin que se les pidiera”, escribió la familia en un comunicado.

Mawani e Hidalgo Ortiz vivían en Chicago y Ciudad de México, según Cate Taylor, portavoz de la familia de Mawani. NBC News Chicago informó a finales de mayo que los hombres estaban pasando tiempo en México para cuidar a la madre de Mawani. El medio también reportó retiros inusuales de las cuentas bancarias de la pareja.

Según el boletín oficial de personas desaparecidas del gobierno federal, Mawani tenía 56 años y era ciudadano de Estados Unidos. El boletín de Hidalgo Ortiz, emitido por las autoridades de Ciudad de México, indica que también tenía 56 años. No especifica su nacionalidad, pero señala que estaba con Mawani cuando desaparecieron al sur de Ciudad de México, a unos 50 kilómetros (31 millas) al este de las montañas del Parque Nacional La Marquesa.

Más de 135.000 personas han desaparecido en México a consecuencia de la violencia criminal, de acuerdo con los datos federales más recientes. La cifra de desaparecidos sigue aumentando, incluso luego de que los homicidios disminuyeran de forma pronunciada desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en 2024.

En total, 977 personas fueron reportadas como desaparecidas en el país durante el mes de mayo, según el registro oficial de personas desaparecidas.

En días recientes, colectivos de familiares han realizado protestas mientras México es coanfitrión del Mundial de fútbol de la FIFA. Exigen mayor atención al problema y más recursos para las búsquedas, que por lo general son encabezadas por los propios familiares. Una de sus quejas recurrentes es que las autoridades actúan con mayor rapidez cuando las personas desaparecidas son extranjeras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP