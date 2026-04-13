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Hallan cuerpos de 2 obreros días después de derrumbe de techo en estacionamiento en Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Las autoridades anunciaron el lunes por la mañana que han encontrado los cuerpos de dos trabajadores que quedaron atrapados cuando se derrumbó el techo de las escaleras en un estacionamiento en construcción en Filadelfia.

La alcaldesa Cherelle Parker señaló a los periodistas la semana pasada que la sección del techo del estacionamiento del Hospital Infantil de Filadelfia se desplomó el miércoles, lo que provocó un derrumbe en los siete niveles. Los equipos de emergencia rescataron inicialmente a tres trabajadores que resultaron heridos en el derrumbe y fueron trasladados a hospitales, donde uno murió, de acuerdo con las autoridades. Los otros dos trabajadores recibieron tratamiento y fueron dados de alta. Para el jueves, las autoridades señalaron que los perros de búsqueda no habían encontrado señales de vida en el lugar del derrumbe.

Los equipos trabajaron durante el fin de semana para desmantelar la estructura inestable y hacer posible la búsqueda, y las operaciones de recuperación comenzaron la noche del domingo, informaron las autoridades. Los cuerpos de los trabajadores fueron hallados y recuperados a primera hora del lunes.

“Han recuperado a ambas personas con la máxima dignidad, compasión y respeto por sus familias y seres queridos”, afirmó Parker. El Departamento de Salud Pública y la oficina del médico forense los identificarán.

La alcaldesa también anunció que ordenará al procurador municipal y al departamento jurídico de la ciudad que investiguen el derrumbe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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