El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, habla con reporteros antes de la elección del liderazgo demócrata en el Capitolio, en Washington, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Jeffries se postula sin oposición, pero se enfrenta a un partido inquieto y ansioso por un cambio después de que los votantes expulsaran a los republicanos en una reprimenda al presidente Donald Trump y al partido en el poder. Llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales han inundado las oficinas de los demócratas y de los recién elegidos, exigiendo un nuevo comienzo. Varios manifestantes increparon a Jeffries la semana pasada durante una conferencia demócrata en Denver.

Antes de la votación a puerta cerrada del miércoles, Jeffries, de Nueva York, afirmó que no da nada por sentado. Se reunió con los caucus que integran a los demócratas de la Cámara y habló con casi todos los miembros de lo que será su amplia mayoría. Busca una votación registrada para que los demócratas puedan dar a conocer sus posturas.

Jeffries forma parte de un trío de liderazgo con la representante de Massachusetts, Katherine Clark, y el representante de California, Pete Aguilar, quienes también serían primicias históricas: Clark como la primera mujer líder de la mayoría y Aguilar como el primer latino en desempeñarse como jefe de bancada de la mayoría. Ellos también se postularon sin oposición.

Jeffries se enfrentaría a un pase de lista separado de toda la Cámara para convertirse en presidente cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero de 2027.

Para decenas de miembros electos, la votación del miércoles será la primera en sus carreras, incluso antes de prestar juramento para el cargo en enero. Con una de las más grandes mayorías entrantes en décadas, a Jeffries le sobrará margen.

El representante electo Brad Lander, de Nueva York, anunció que apoyaría a Jeffries cuando éste lanzó su campaña para el Congreso. El representante electo Randy Villegas, de California, ha dicho que respaldaba a quien mejor le ayudara a cumplir para su distrito del Valle Central.

La representante de Washington, Emily Randall, quien regresa al cargo, dijo haber escuchado preguntas sobre el liderazgo de la Cámara en asambleas públicas en su distrito y ha observado cómo llegaban mensajes directos a su feed de Instagram sobre la elección de los líderes. Así que decidió empezar a devolver las llamadas.

“Hay personas que me han escrito preguntando si Bernie Sanders podría ser el presidente de la Cámara de Representantes”, dijo, en referencia al senador independiente de Vermont que se alinea con los demócratas. “Técnicamente sí, y probablemente sería difícil”.

(Es cierto que la Cámara puede elegir como presidente a cualquier persona, pero es poco probable que sea Sanders porque ya tiene su trabajo diario en el Senado).

En una llamada, contó Randall, escuchó las preocupaciones del votante y luego respondió: “Sinceramente, sin querer vender humo, quienquiera que sea nuestro presidente —y creo que va a ser Hakeem Jeffries, y yo apoyo a Hakeem Jeffries para presidente—, creo que lograremos muchas de las cosas que él nos pide”.

Los legisladores destacaron la transmisión en vivo que hizo la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, en la que intentaba explicar el papel del presidente de la Cámara.

“Hay un solo candidato en esta contienda: Hakeem Jeffries”, dijo Ocasio-Cortez en el Capitolio. “Creo que a todos les preocupa mucho más lo que significa ese liderazgo, qué es lo que promete”.

Primeros líderes de una era posterior a Pelosi

Jeffries, Clark y Aguilar han ascendido juntos, como equipo, como la primera nueva generación de líderes de la era posterior a Pelosi y pronto se desempeñarán como líderes de la mayoría por primera vez.

Cuando la representante de California, Nancy Pelosi, decidió dejar el liderazgo en 2022 tras la derrota electoral del partido que entregó la mayoría a los republicanos, se preparó el terreno para esta era. Pelosi, el demócrata número 2, el representante de Maryland Steny Hoyer, y el representante de Carolina del Sur, James Clyburn, a menudo se movían juntos, ascendiendo y luego dando un paso atrás, desde sus cargos que mantuvieron durante mucho tiempo.

Una sacudida similar, en la que los demócratas buscan un cambio, ocurre en el Senado, donde el líder del mismo, Chuck Schumer, de Nueva York, enfrenta un desafío del senador Chris Van Hollen, de Maryland.

La representante Yassamin Ansari, de Arizona, que retorna al cargo, dijo que las situaciones en el Senado y en la Cámara “son bastante diferentes”.

Afirmó que Jeffries ha sido un líder colaborativo que escucha ideas de miembros del caucus progresista como ella y otros. “Su trabajo es reflejarnos a todos, no solo a una facción”, señaló Ansari.

“Es más productivo centrarse en prepararnos para lo que vamos a hacer en la mayoría y en lo que necesitamos y queremos lograr en esos primeros 100 días”, añadió.

El representante de Alabama, Shomari Figures, quien logró una sorprendente victoria en un distrito rediseñado que favorecía al candidato republicano, dijo que apoyará a Jeffries.

“No es ni siquiera una pregunta compleja”, comentó sobre Jeffries, de quien dijo que “nos guio a través de lo que probablemente sea el periodo de dos años más tumultuoso de cualquier presidencia en la historia de esta nación”.

“No voy a dejar de respaldarlo justo aquí, al borde de la historia”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP