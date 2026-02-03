Haití se hace notar en los Juegos de Invierno pese a que el COI retira emblema patrio

La diseñadora Stella Jean (centro) ayuda a Megan Thomas (derecha) y Livia Audain con los uniformes para los Juegos Olímpicos de Invierno en la embajada de Haití en Roma, el 31 de enero de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Los esquiadores competirán con uniformes diseñados por la diseñadora italo-haitiana Stella Jean, que originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el exesclavo que lideró una revolución que creó la primera república negra del mundo en 1804. El COI dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, lo que obligó a Jean a encontrar una solución creativa: pintar sobre el padre fundador de la nación.

Aun así, competir en la cita máxima de los deportes de invierno es un poderoso mensaje de resiliencia de una nación tropical que ha soportado tanta tragedia. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, las pandillas han crecido en poder. Ahora controlan el 90% de la capital Puerto Príncipe y ha habido un aumento en violaciones, asesinatos y el reclutamiento de niños por pandillas armadas.

Jean dio a The Associated Press un adelanto exclusivo de los uniformes en la Embajada de Haití en Roma.

“La presencia de Haití en los Juegos Olímpicos de Invierno es un símbolo, es una declaración, no una coincidencia”, dijo el embajador de Haití en Italia, Gandy Thomas, a la AP. “Puede que no seamos un país de invierno, pero somos una nación que se niega a ser confinada por las expectativas. … La ausencia es la forma más peligrosa de borrado”.

Jean, quien diseñó los uniformes de Haití para los Juegos de París 2024, esta vez se inspiró en una pintura de Louverture montado en un caballo rojo por el artista haitiano Edouard Duval-Carrié.

El COI no respondió a la solicitud de comentarios de la AP el lunes sobre por qué esta imagen del patriota fue considerada una violación. Pero la Carta Olímpica, el libro de reglas y protocolo para los Juegos y los organismos deportivos olímpicos, obliga a los comités olímpicos nacionales a mantenerse neutrales en asuntos políticos. No se permite ninguna demostración de propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio o sede olímpica.

Para resolver el problema, Jean contrató a artesanos italianos para pintar la imponente figura, dejando una imagen igualmente dramática de un caballo rojo cargando contra un exuberante fondo tropical. En su lomo, "Haití" está escrito contra un cielo azul.

“Las reglas son reglas y deben ser respetadas, y eso es lo que hemos hecho”, dijo Jean a la AP en la embajada. "Pero para nosotros, es importante que este caballo, su caballo, el caballo del general, permanezca. Para nosotros, sigue siendo el símbolo de la presencia de Haití en los Juegos Olímpicos".

Jean también creó un look para las mujeres de la delegación. Presenta aros dorados y un tignon haitiano, o turbante, que las mujeres fueron obligadas a usar por los amos coloniales para cubrir su cabello y que no eclipsara al de los colonizadores.

“Sabemos que en estos pocos metros de tela, en este uniforme, debemos concentrar toda la historia y un mensaje", dijo Jean.

Atletas de Haití

El camino de Haití hacia los Juegos de Invierno tiene sus raíces en la creación de su federación de esquí, en una ola de empatía tras el devastador terremoto de 2010. La federación ahora cuenta con siete atletas, dos de los cuales competirán con el equipo de Jean en los Juegos Olímpicos. Ambos reciben apoyo financiero a través del programa Solidaridad Olímpica del COI para ayudar con los costos de entrenamiento, equipo y viajes a eventos de clasificación.

Richardson Viano, de 23 años, se convirtió en el primer olímpico de invierno de Haití en los Juegos de Beijing 2022, terminando en el puesto 34 en el eslalon masculino.

Adoptado por una familia italiana en Francia a los tres años, inicialmente esquiaba para Francia antes de ser contactado por la Federación de Esquí de Haití, una organización que ni siquiera sabía que existía, y obtener un pasaporte haitiano. Dijo que competir en las pistas ofrece la oportunidad de desafiar la deteriorada reputación de Haití.

“Cuando hablas de Haití es en términos catastróficos. … Esta es una forma de encontrar algo bonito", dijo por teléfono desde Bosnia, donde competía en carreras previas a los Juegos.

El equipo haitiano también incluye a Stevenson Savart, de 25 años, el primer esquiador olímpico de fondo del país.

Adoptado por una familia francesa a los tres años, Savart recurrió a Haití después de no clasificarse con Francia, y está cumpliendo un sueño de toda la vida.

“Estoy muy orgulloso de poder hacer eso por Haití”, dijo Savart por teléfono desde su base de entrenamiento en Francia, reconociendo que espera terminar muy por detrás de los líderes en el skiathlon masculino de 20 kilómetros. Pero llevar el uniforme de Haití cuando compita en Predazzo será un poderoso motivador.

“Tener a Haití visible me dará aún más energía”, dijo.

Mensaje de resiliencia

El embajador Thomas dijo que espera que la historia de Viano y Savart resuene tanto en casa como entre la diáspora haitiana, a pesar de las dificultades y la incertidumbre política en casa, o quizás debido a ellas.

Cathleen Jeanty, una haitiano-estadounidense de Nueva Jersey, dijo que sabe muy poco sobre los deportes de invierno, pero sintonizará para ver competir a los dos atletas de Haití. Al igual que ella, crecieron fuera del país, pero aún se sienten conectados.

“Las personas que tal vez no provienen de comunidades subrepresentadas, no se dan cuenta de lo importante que es el capital cultural para poder estar codo a codo con tus compañeros", dijo Jeanty, de 32 años.

___

Francesco Sportelli en Roma, y Graham Dunbar en Milán, contribuyeron a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP