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Haití necesita ayuda urgente para frenar a las pandillas y recuperar territorio, advierte la OEA

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo el miércoles, durante un viaje a Haití, que el país necesita ayuda para combatir a las pandillas y recuperar territorio, mientras se prepara para celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, extremo derecho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Albert Ramdin, segundo de derecha a izquierda, y la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, saludan a policías de alto rango en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, Haití, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph)
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, extremo derecho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Albert Ramdin, segundo de derecha a izquierda, y la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, saludan a policías de alto rango en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, Haití, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

Ramdin habló al concluir un viaje al atribulado país caribeño, donde se reunió con el primer ministro y otros funcionarios.

Afirmó que la nueva fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU necesita más personal, equipo y financiamiento.

“Los esfuerzos de la (fuerza) son esenciales para mejorar la protección y la seguridad pública, y para crear las condiciones para un proceso electoral seguro”, señaló. “El progreso debe ser visible y medible lo antes posible”.

Ramdin indicó que las prioridades son asegurar la ruta hacia el principal aeropuerto internacional, garantizar el acceso continuo al aeropuerto y al puerto marítimo, y restablecer un acceso seguro a la región sur de Haití. Actualmente, las pandillas controlan las principales rutas de entrada y salida de la capital.

También instó a Haití a intensificar el registro y la identificación de los votantes antes de las elecciones generales del 13 de diciembre. Haití no ha tenido presidente desde que Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021. Desde entonces, la violencia de las pandillas no ha hecho más que aumentar, desplazando a una cifra récord de 1,5 millones de personas.

Ramdin prometió seguir “movilizando apoyo político, técnico y financiero” para el país caribeño.

Dijo que la OEA trabajará con la Organización Panamericana de la Salud para construir centros de trauma para atender a policías haitianos heridos, mientras continúan haciendo retroceder a las pandillas que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y amplias franjas de territorio más allá de la capital.

Ramdin señaló que también planea establecer una delegación de líderes empresariales para hablar sobre posibles proyectos de inversión en Haití, donde la pobreza, el hambre y el desempleo se están agravando.

“Haití está en un punto decisivo”, sostuvo. “El futuro de Haití pertenece ante todo al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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