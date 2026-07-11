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Haeran Ryu fija récord de un major de la LPGA con 60 y lidera por 3 en Evian

EVIAN-LES-BAINS, Francia (AP) — Haeran Ryu estableció el récord de puntuación en majors de la LPGA el sábado con un 60 de 11 bajo par, lo que le dio a la jugadora surcoreana una ventaja de tres golpes en el Campeonato de Evian mientras busca su segundo major consecutivo.

Haeran Ryu, de Corea del Sur, reacciona en el green del hoyo 18 tras un putt durante la ronda final del torneo de golf del Campeonato de la PGA Femenil en el Hazeltine National Golf Club, el domingo 28 de junio de 2026, en Chaska, Minnesota. (Foto AP/Chris Carlson)
Haeran Ryu, de Corea del Sur, reacciona en el green del hoyo 18 tras un putt durante la ronda final del torneo de golf del Campeonato de la PGA Femenil en el Hazeltine National Golf Club, el domingo 28 de junio de 2026, en Chaska, Minnesota. (Foto AP/Chris Carlson) AP

Dos semanas después de ganar su primer major en el Campeonato de la PGA Femenina, Ryu hizo birdie en cuatro de sus últimos cinco hoyos en el Evian Golf Resort. Tuvo la oportunidad de igualar el récord de puntuación de la LPGA de 59, pero se conformó con un largo birdie tras dos putts en el hoyo final.

Ryu no supo lo que había logrado hasta que miró la tarjeta y contó todos los hoyos por debajo del par —nueve birdies y un águila— y se dio cuenta de que era un par 71.

“Pero después del putt y de contar mi puntuación con mi caddie”, comentó. “Dios mío, hoy es 11 bajo par. Fue increíble. Mi caddie dice: ‘Sí’. Estoy muy feliz ahora mismo”.

Su 60 rompió por un golpe el récord de la ronda más baja en un major de la LPGA. Leona Maguire y Jeung-eun Lee6 en 2021, y Hyo Joo Kim en 2014, firmaron cada una un 61 en el Campeonato de Evian, que fue designado major de la LPGA en 2013.

La ronda más baja en un major masculino es 62, lograda por cuatro jugadores: Branden Grace en Royal Birkdale en el Abierto Británico de 2017; Xander Schauffele y Rickie Fowler en el Abierto de Estados Unidos de 2023 en Los Angeles Country Club; y Schauffele y Shane Lowry en el Campeonato de la PGA de 2024 en Valhalla.

Lo siguiente para Ryu es rematarlo. Su jornada récord la dejó con 18 bajo par (194) —otro récord de major de la LPGA— para una ventaja de tres golpes sobre la japonesa Aki Iwai, que firmó 65.

Las jugadoras más cercanas a Ryu estaban siete golpes detrás: Brooke Henderson (64) y la japonesa Mao Saigo (67).

Lottie Woad, de Inglaterra, que comenzó la tercera ronda con una ventaja de un golpe, batalló para un 72 y cayó a nueve golpes del ritmo.

Ryu sumó birdies en ambos pares 3 de los primeros nueve hoyos y luego embocó para águila con un hierro 7 desde 155 yardas en el hoyo 6, un par 4.

“Ese hoyo es un poco complicado porque es algo estrecho y el green es un poco ondulado. Por eso solo quería hacer par en ese hoyo”, explicó Ryu. “Pegué el hierro 7 ahí y fue un golpe bastante bueno. Iba caminando hacia (el green) y la bola estaba entrando. Así que me puse muy feliz y me sorprendí”.

Solo una de las tres jugadoras anteriores que firmaron 61 en Evian —Kim— terminó ganando, y Ryu es consciente de que todavía le queda trabajo. Iwai ya ha hecho 21 birdies esta semana para compensar algunos de sus errores y está a tres golpes —la misma diferencia que enfrentaba Ryu al inicio del día.

“Me quedé fuera del corte el año pasado, así que quiero revancha”, manifestó Iwai. “Estoy muy optimista para mañana. Solo sigo adelante”.

Ryu se sometió a una cirugía menor de espalda después de terminar segunda en el Kroger Queen City Championship, y regresó poco más de un mes después para ganar su primer major en el Campeonato de la PGA Femenina en Hazeltine. Ahora tiene la oportunidad de unirse a Nelly Korda, que no pasó el corte en Evian, como ganadora de dos majors este año.

Dos majors en tres semanas fue mucho para asimilar.

“Es un sueño increíble, increíble”, expresó Ryu. “Así que solo quiero que eso se haga realidad, pero nos queda un día más y Aki es una jugadora bastante buena y todas son muy buenas, así que solo estoy jugando bastante bien”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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