americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hadjar de Red Bull, lesionado para el GP de Holanda y Lawson corre con Verstappen

ZANDVOORT, Holanda (AP) — El piloto de Fórmula 1 lesionado Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda este fin de semana y su equipo Red Bull confirmó el miércoles una mejora para Liam Lawson como compañero de Max Verstappen.

El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, guida su auto durante una sesión de clasificación previa a la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Hungría, en el circuito de Hungaroring en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)
El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, guida su auto durante una sesión de clasificación previa a la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Hungría, en el circuito de Hungaroring en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Bandic) AP

Red Bull solo indicó que Hadjar “sufrió una lesión en la muñeca durante el parón de verano”, sin detallar cómo se lastimó el francés.

El neozelandés Lawson vuelve al monoplaza de Red Bull tras ser ascendido desde el equipo filial Racing Bulls.

Lawson tuvo un paso desafortunado de dos carreras con el equipo principal al inicio de la temporada 2025 antes de ser relegado.

Lawson es noveno en la clasificación de pilotos de la F1, un puesto por debajo de Hadjar, que tiene 68 puntos. El líder Kimi Antonelli suma 219 y el cuatro veces campeón Verstappen era sexto con 109.

El asiento disponible en Racing Bulls en Zandvoort este fin de semana fue para el piloto de reserva Yuki Tsunoda.

“Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su capacidad de adaptación mientras los equipos se preparan para el fin de semana y le deseamos a Isack una pronta recuperación”, manifestó Racing Bulls.

Deja tu comentario

Destacados del día

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como nuevo territorio de EEUU y desafía a Irán

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y desafía a Irán

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter