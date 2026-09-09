Guerra de palabras entre China y Filipinas por reclamo territorial marítimo

El secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro, habla con los medios mientras asiste al Diálogo Shangri-La, el foro anual de defensa y seguridad de Asia, en Singapur el 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim, Archivo) AP

Teodoro habló en un foro de defensa en Corea del Sur el martes, donde subrayó la necesidad de respetar un fallo de 2016 de un panel arbitral que determinó que las reclamaciones de China no tenían base legal, cuando una persona subió al escenario y le entregó una nota que, según el ministro filipino, provenía de China.

Con la nota, el ministro leyó: “China ni acepta ni reconoce” el fallo arbitral. “Por supuesto”, añadió, alzando la vista hacia el público, “porque perdieron”.

“Tengan un poco de decencia, tengan un poco de vergüenza”, señaló Teodoro y afirmó que la nota representaba una falta de respeto tanto al foro como al derecho internacional.

Representantes chinos participaron en el foro Seoul Defense Dialogue, pero no figuraron como panelistas ni como oradores. No estaba claro de quién provenía la nota.

Consultada en Beijing sobre el inusual incidente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no estaba familiarizada con la “situación específica”, pero agregó que “la posición de China sobre el caso de arbitraje del mar del sur de China ha sido clara y coherente”.

“Instamos a las personas pertinentes en Filipinas a dejar de buscar atención y de provocar problemas, y a dejar de socavar las relaciones entre China y Filipinas y la estabilidad en el mar del sur de China”, dijo Mao a los periodistas en Beijing, después de recapitular la postura oficial.

China se negó a sumarse al arbitraje iniciado por Filipinas en 2013 tras un tenso enfrentamiento en las aguas en disputa un año antes, que terminó con Beijing apoderándose de un banco de arena disputado.

Un tribunal establecido en La Haya en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dictaminó en 2016 que las reclamaciones de China en esa zona marítima son ilegales. China lo rechazó y sigue defendiendo sus reclamaciones sobre prácticamente todo el paso marítimo, una ruta clave del comercio mundial que se considera uno de los focos de tensión más activos de Asia.

En julio, Estados Unidos, Reino Unido y otra docena de países occidentales y asiáticos emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que las reclamaciones de Beijing en el mar del sur de China eran ilegales, basándose en el fallo emitido una década antes.

La zona ha sido escenario de repetidos enfrentamientos territoriales en los que participan China y Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

En uno de los incidentes más recientes, el ejército filipino acusó en julio a la guardia costera china de herir a un marinero filipino en un banco de arena disputado en la zona.

Los militares señalaron que personal de la guardia costera china a bordo de una lancha motorizada golpeó repetidamente al marinero en la cabeza con una porra de madera, lo hirió y dañó su embarcación más pequeña. China afirmó que dos botes de goma pertenecientes a una embarcación filipina estacionada “ilegalmente” habían embestido la embarcación china.

“Esto ya no es una zona gris; esto es coerción real, intimidación y agresión”, dijo Teodoro en el foro de defensa surcoreano.

“Conservaré este papel como recuerdo de lo desesperada que está China y de lo ineficaz que es su postura frente a un público libre”, manifestó.

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Kim Tong-hyung y Hyung-jin Kim contribuyeron a esta historia desde Seúl, Corea del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP