Guardiola reconoce que todos lo quieren despedir tras derrota del City en la Champions

El entrenador del Real Madrid Alvaro Arbeloa saluda al entrenador del Manchester City Pep Guardiola antes del duelo de octavos de final de la Liga de Campeones el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Quién sabe cuántas oportunidades más tendrá Guardiola de ganar el premio más importante del fútbol de clubes en Europa, con solo una temporada restante en su contrato y las crecientes especulaciones de que podría marcharse al final de esta campaña.

“Todo el mundo quiere despedirme. Un día saldré aquí y diré: ‘adiós, adiós, chicos’”, afirmó Guardiola el martes cuando le preguntaron por su futuro tras la derrota 2-1 en el Etihad Stadium.

La situación de Guardiola es objeto de un gran debateo después de 10 años en el City, que ya es, con diferencia, el periodo más largo que ha permanecido en cualquier club como entrenador.

Ha aludido repetidamente al tiempo que le queda de contrato cuando se le pregunta, pero las dudas persisten.

“El futuro será brillante y la próxima temporada volveremos”, manifestó tras la derrota global 5-1 en los octavos de final.

“Cuando me haya retirado dentro de 10 años, siempre seré del City. En la Liga de Campeones, diré que volveré porque soy parte de ellos”.

Es difícil anticipar qué hará Guardiola. A menudo se ha especulado que podría marcharse, pero una y otra vez vuelve a firmar. Nunca terminó un contrato antes de tiempo durante su etapa como técnico del Barcelona y del Bayern Múnich.

Pero eso no ha acallado los rumores de que esta vez será diferente. El City parece que pasará dos años sin el título de la Liga Premier por primera vez desde que fue nombrado entrenador en el 2016.

Si este fue su último intento de conquistar la Liga de Campeones con el City, dio pocas pistas.

Al sonar el pitido final, estrechó la mano de todos los jugadores del Madrid tras otra derrota a manos del equipo que ha ganado el récord de 15 títulos de europeos.

Ningún equipo ha hecho más por frenar sus ambiciones en esta competición que el Madrid.

Esta fue la cuarta vez en cinco años que el gigante español elimina al City de la Liga de Campeones. La única excepción en ese periodo llegó en 2023, cuando el City terminó ganando el trofeo por primera y única vez.

Dado el dominio del City en Inglaterra y los miles de millones de dólares gastados para armar una de las plantillas más caras de la historia, una sola Liga de Campeones en 10 años con Guardiola puede sentirse como un rendimiento por debajo de lo esperado.

De no ser por el Madrid, la historia podría haber sido distinta. Con frecuencia ha maldecido las aspiraciones del City.

“Debería ganar seis Ligas de Campeones”, dijo Guardiola con sorna cuando le preguntaron por su balance. Ha ganado el trofeo tres veces en total —dos con el Barcelona.

Señaló que se consideraba un “fracaso” si no podía igualar el triplete de títulos que ganó en su primera temporada en el Barcelona —la liga española, la Copa y la Liga de Campeones.

“Lo intentamos, finales, semifinales”, añadió. “Me encantaría que este club tuviera la sensación que tiene el Madrid... (que) si no ganas la Liga de Campeones es un fracaso”.

“Con el tiempo quizá lo logremos”.

La victoria del Madrid llegó pese a que no era favorito debido a las lesiones de jugadores clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo.

El entrenador Álvaro Arbeloa está en su primer empleó profesional, pero ha guiado a su equipo a victorias sobre José Mourinho y ahora sobre Guardiola en rondas consecutivas de la Liga de Campeones.

Al explicar esos resultados —eliminar al Porto en el repechaje y ahora al City—, dijo que solo demostraban “que tengo jugadores increíbles”.

“No me atrevería a decir que puedo vencer a Pep Guardiola en lo táctico”, expresó. “Es un entrenador de élite. Ha ganado miles de trofeos en su carrera —algunos de los más grandes de Europa. Lo que hemos ganado es una eliminatoria”.

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FUENTE: AP