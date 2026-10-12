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Guardians y Rays hacen un cambio cada uno en sus rosters para la Serie de Campeonato de la Americana

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Los Rays de Tampa Bay incorporaron al novato derecho Brody Hopkins a su roster para la Serie de Campeonato de la Liga Americana y dieron de baja al zurdo Garrett Cleavinger, mientras que los Guardianes de Cleveland añadieron al derecho Slade Cecconi.

Los jugadores y coaches de los Guardianes de Cleveland celebran su victoria ante los Medias Blancas de Chicago en la serie divisional de la Liga Americana, el sábado 10 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Los jugadores y coaches de los Guardianes de Cleveland celebran su victoria ante los Medias Blancas de Chicago en la serie divisional de la Liga Americana, el sábado 10 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Rays no hicieron otros cambios en su roster de 26 jugadores antes del primer juego la noche del lunes contra los Guardianes. Los campeones del Este de la Liga Americana vuelven a llevar 14 bateadores y 12 lanzadores en esta ronda, después de barrer a los Yankees de Nueva York en la serie divisional al mejor de cinco.

Los Guardianes cuentan con 13 lanzadores tras disputar cinco juegos contra los Medias Blancas de Chicago antes de avanzar la noche del sábado. Cecconi reemplaza al utility Daniel Schneemann.

Cecconi tuvo marca de 5-7 con efectividad de 4.91 en 28 juegos, incluidos 21 como abridor. Pasó al bullpen en agosto y registró una efectividad de 5.93 en 13 innings y dos tercios.

Hopkins ponchó a siete en cinco innings y un tercio en seis apariciones esta temporada, pero también otorgó seis bases por bolas y registró una efectividad de 5.06. Debutó en las Grandes Ligas el 13 de septiembre. Cleavinger tuvo una efectividad de 4.79 en 41 innings y un tercio a lo largo de 51 apariciones. No lanzó en la serie divisional de la Liga Americana contra los Yankees.

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FUENTE: AP

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