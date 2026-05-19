americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guardianes sobreviven a un susto en la 9na y vencen 4-3 a los Tigres para 4ta victoria seguida

DETROIT (AP) — Travis Bazzana conectó un jonrón de dos carreras, Cade Smith salió de un aprieto en la novena entrada y los Guardianes de Cleveland contuvieron la noche del martes por 4-3 a los Tigres de Detroit para su cuarta victoria consecutiva.

Steven Kwan, de los Guardianes de Cleveland, celebra tras anotar una carrera contra los Tigres de Detroit durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 19 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
Steven Kwan, de los Guardianes de Cleveland, celebra tras anotar una carrera contra los Tigres de Detroit durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 19 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El venezolano Brayan Rocchio impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada con un rodado que permitió anotar a Steven Kwan.

Smith se metió en problemas en la novena cuando Matt Vierling y Kevin McGonigle conectaron sencillos con un out para colocar corredores en primera y segunda. Pero Smith ponchó a Jahmal Jones, que se quedó mirando el tercer strike, y a Dillon Dingler, que abanicó, para lograr su 15º salvamento en 17 oportunidades, y propinarles a los Tigres su cuarta derrota consecutiva.

Kyle Manzardo recibió base por bolas para abrir la cuarta ante el venezolano Keider Montero y Bazzana conectó su segundo jonrón dos lanzamientos después para poner a los Guardianes arriba 3-2.

Messick lanzó cinco entradas y permitió tres carreras — dos limpias — con cuatro hits y tres bases por bolas. Colin Holderman (1-0) lanzó una sexta entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Montero permitió tres carreras con dos hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter