Guardianes sobreviven a un susto en la 9na y vencen 4-3 a los Tigres para 4ta victoria seguida

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Steven Kwan, de los Guardianes de Cleveland, celebra tras anotar una carrera contra los Tigres de Detroit durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 19 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El venezolano Brayan Rocchio impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada con un rodado que permitió anotar a Steven Kwan.

Smith se metió en problemas en la novena cuando Matt Vierling y Kevin McGonigle conectaron sencillos con un out para colocar corredores en primera y segunda. Pero Smith ponchó a Jahmal Jones, que se quedó mirando el tercer strike, y a Dillon Dingler, que abanicó, para lograr su 15º salvamento en 17 oportunidades, y propinarles a los Tigres su cuarta derrota consecutiva.

Kyle Manzardo recibió base por bolas para abrir la cuarta ante el venezolano Keider Montero y Bazzana conectó su segundo jonrón dos lanzamientos después para poner a los Guardianes arriba 3-2.

Messick lanzó cinco entradas y permitió tres carreras — dos limpias — con cuatro hits y tres bases por bolas. Colin Holderman (1-0) lanzó una sexta entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Montero permitió tres carreras con dos hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP