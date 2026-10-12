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Guardianes se llevan el primero de la Serie de Campeonato al vencer 7-3 a Rays

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Nathaniel Lowe conectó un sencillo de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada, Chase DeLauter y Patrick Bailey pegaron jonrones solitarios ante Drew Rasmussen, y los Guardianes de Cleveland vencieron el lunes 7-3 a los Rays de Tampa Bay para llevarse el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez celebra con su compañero de los Guardianes de Cleveland Chase DeLauter tras anotar con el sencillo de Nathaniel Lowe en la octava entrada del juego 1 de la Serie de Campeonato ante los Rays de Tampa Bay el lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
El dominicano José Ramírez celebra con su compañero de los Guardianes de Cleveland Chase DeLauter tras anotar con el sencillo de Nathaniel Lowe en la octava entrada del juego 1 de la Serie de Campeonato ante los Rays de Tampa Bay el lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El dominicano Junior Caminero y Jonny DeLuca impulsaron carreras con sencillos en la primera entrada ante Foster Griffin y Cedric Mullins conectó un cuadrangular solitario por los Rays, que nunca estuvieron en desventaja cuando barrieron a los Yankees de Nueva York en la serie divisional.

El Juego 2 se disputa la noche del martes en Tropicana Field. El novato zurdo Parker Messick abre por Cleveland, y el derecho dominicano Freddy Peralta sube al montículo por los Rays.

Cinco relevistas se combinaron para lanzar cinco entradas de una carrera y dos hits por los Guardianes, que se convirtieron en apenas el 11.º equipo en remontar un 0-2 en una serie de playoffs al mejor de cinco, con una victoria el sábado sobre los Medias Blancas de Chicago.

Cade Smith, quien lanzó en los cinco juegos contra Chicago, retiró una novena entrada perfecta.

José Ramírez abrió la octava con un sencillo dentro del cuadro ante Tyler Wells, y DeLauter disparó un doble al jardín derecho. Después de que Wells retiró a Jo Adell con un rodado a segunda, entró Ian Seymour. Lowe conectó una recta de 0-2 por el centro para remolcar dos carreras y darle a Cleveland ventaja de 4-2.

Mullins conectó ante Erik Sabrowski en la parte baja.

Ramírez, cuyo jonrón de dos carreras impulsó a Cleveland a una victoria de 2-0 en el Juego 5 contra Chicago, aportó una carrera de seguro con un sencillo impulsor en la novena ante Cole Sulser. Ayudó a que los Guardianes anotaran dos más al salir hacia tercera con dos outs y cuenta de dos strikes a Adell. Caminero corrió a cubrir la almohadilla y quedó fuera de posición cuando Adell pegó un rodado fuerte hacia tercera. La pelota se internó en el jardín izquierdo para un doble de dos carreras.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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