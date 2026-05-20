Guardianes anotan 2 en la 10ma y superan 3-2 a los decaídos Tigres

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El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, festeja luego de anotar ante los Tigres de Detroit en la décima entrada del encuentro del miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Photo/Paul Sancya) AP

Cleveland empató 1-1 en la novena entrada, cuando Daniel Schneemann anotó con un rodado en el que fue retirado Patrick Bailey. Schneemann abrió la entrada con un sencillo ante Will Vest antes de avanzar con otro hit corto de Travis Bazzana y un toque de sacrificio de Steven Kwan.

Detroit, que ha perdido cinco juegos seguidos y 13 de 15, tuvo una oportunidad de ganar en la parte baja de la novena con corredores en primera y segunda y sin outs. Erik Sabrowski y Colin Holderman (2-0) se combinaron para mantener a los Tigres sin anotar con tres ponches consecutivos.

Martínez abrió la décima entrada con un triple ante Tyler Holton (0-4) que remolcó al corredor automático venezolano Brayan Rocchio, lo que les dio a los Guardianes una ventaja de 2-1. El dominicano Ramírez conectó un doble al jardín central para llevar a su compatriota Martínez al plato.

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FUENTE: AP