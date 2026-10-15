Grupos israelíes de derechos denuncian aumento de presos palestinos golpeados con balas de goma

ARCHIVO - Un policía israelí, en el exterior de la prisión militar Ofer, cerca de Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean, archivo) AP

Los palestinos llevan mucho tiempo sufriendo un trato duro en las prisiones israelíes, pero las organizaciones de derechos humanos afirman que las condiciones se han deteriorado de forma drástica desde que comenzó la guerra en Gaza hace más de tres años.

Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) y el Comité Público Contra la Tortura en Israel sostienen que han documentado 22 casos de reclusos a quienes se les disparó con balas de goma. Uno es israelí; el resto son palestinos.

Casi todos los incidentes ocurrieron desde el otoño pasado. En la década anterior, estas organizaciones habían documentado apenas un puñado de incidentes de este tipo.

Los grupos enviaron una carta al Servicio de Prisiones de Israel en agosto, en la que le instaban a poner fin a un comportamiento que calificaron como “generalizado” e “ilegal”.

The Associated Press no confirmó de manera independiente los 22 casos documentados por los grupos. Pero revisó expedientes proporcionados por PHRI —incluidas declaraciones que los reos hicieron a sus abogados e informes médicos— y habló con dos exreclusos que afirmaron que les habían disparado.

El servicio penitenciario no respondió a una solicitud de comentarios acerca de las normas que rigen el uso de balas de goma o sobre si se han disparado a corta distancia.

Organizaciones de DDHH dicen que se usa más fuerza de la necesaria

En muchos casos, los disparos no fueron proporcionales ni se utilizaron como último recurso, por ejemplo para frenar la violencia o impedir una huida, señalaron los grupos. Según el reglamento penitenciario de Israel, los guardias solo pueden usar armas cuando enfrentan un riesgo inminente, dijo Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público Contra la Tortura en Israel.

“El uso de balas (de goma) contra los presos es una nueva y peligrosa tendencia”, manifestó Muhannad Abu Ghosh, director de la división de presos y detenidos de PHRI. Está “convirtiéndose en otra forma rutinaria de violencia en las prisiones israelíes”.

En respuesta a la carta que los grupos israelíes de derechos humanos enviaron en agosto, el asesor jurídico del servicio penitenciario dijo que no veía motivos para dejar de usar balas de goma de forma “mesurada” y “apropiada”. La carta indicó que el departamento está comprometido con la seguridad de sus presos.

Israel es uno de los varios países, como Estados Unidos y Canadá, que permite que las prisiones utilicen munición “menos letal”, como balas de goma y otros proyectiles.

Algunos reclusos no recibieron atención médica después

Las fuerzas israelíes detuvieron a miles de palestinos en Cisjordania y Gaza tras los ataques encabezados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, duplicando la población carcelaria del país, según Hamoked, un grupo legal de derechos.

Algunos presos y detenidos fueron liberados el año pasado como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Pero Hamoked, que se basa en datos del servicio penitenciario israelí, afirma que más de 9.000 palestinos siguen encarcelados o detenidos.

AP ha informado previamente sobre abusos, negligencias médicas y muertes de palestinos bajo custodia israelí. Y aunque hubo casos anteriores en los que los guardias penitenciarios usaron balas de goma —incluyendo una redada a gran escala en la prisión de Ofer en 2019—, la práctica no era habitual, de acuerdo con activistas de derechos.

En los últimos meses, reclusos en prisiones israelíes han sido alcanzados por balas de goma en las piernas, las rodillas, el estómago y la zona pélvica, de acuerdo con Médicos por los Derechos Humanos Israel. Varios de los que recibieron disparos dijeron que no fueron tratados por sus lesiones, de acuerdo con los documentos de PHRI compartidos con la AP.

A un hombre le dispararon por negarse a regresar a su celda para protestar por una sarna no tratada, según las notas de su abogado. A otro lo alcanzaron en la pierna a quemarropa.

En junio, a un recluso de 45 años tuvieron que extirparle un testículo después de que una bala de goma lo “aplastara por completo”, indicó un informe del hospital Soroka, adonde fue trasladado.

Un detenido palestino, que habló con la AP bajo condición de anonimato por temor a represalias, contó que le dispararon varias veces —la más reciente en enero— durante los 30 meses que estuvo recluido en distintas prisiones. Dijo que nunca parecía haber un motivo para las agresiones, y que los guardias a veces entraban en la celda en medio de la noche y disparaban contra la gente.

Relató que recibió impactos en las piernas varias veces, y que las balas, que le quemaban la piel, a veces le causaban infecciones.

El Servicio de Prisiones de Israel no respondió a una solicitud de comentarios sobre el relato del detenido.

“Estaba rezando para morir", dijo en una entrevista. "Sentía que era el final”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP