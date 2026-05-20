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Grupos dicen que 3 elefantes de zoo sudafricano están deprimidos y presentan demanda para moverlos

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — El bienestar mental de tres elefantes en un zoológico de Sudáfrica es el objeto de un insólito caso judicial, en el que grupos de defensa de los animales sostienen que están deprimidos y deberían ser trasladados a un parque de conservación más grande donde puedan ser felices.

ARCHIVO - Charley, un elefante africano de cuatro toneladas entrado en años, es entrenado para entrar en un contenedor de transporte, el 9 de agosto de 2024 en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, Sudáfrica. (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - Charley, un elefante africano de cuatro toneladas entrado en años, es entrenado para entrar en un contenedor de transporte, el 9 de agosto de 2024 en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, Sudáfrica. (AP Foto, archivo) AP

El caso, que se verá esta semana, pedirá a un tribunal sudafricano que decida si el Estado está cumpliendo sus obligaciones legales en relación con el bienestar de los animales y las condiciones en las que se encuentran, señaló David Bilchitz, miembro de la junta de Animal Law Reform South Africa, uno de los grupos que impulsa el caso.

Los expertos demostrarán ante el tribunal que los elefantes no son felices, afirmó Bilchitz. Los grupos de bienestar animal señalaron que una parte de la Constitución sudafricana impone a las autoridades la obligación de cuidar a los animales.

El zoológico en cuestión, en Johannesburgo, que es de propiedad pública, ha defendido su trato a los elefantes afirmando que están bien atendidos.

Bilchitz explicó que los elefantes tienen estructuras sociales sumamente complejas y necesidades físicas y mentales específicas, y que por lo general viven en manadas de 20 a 50 animales que recorren grandes extensiones en estado salvaje.

Los tres elefantes del zoo —Lammie, Ramadiba y Mopane— viven en un recinto no mucho más grande que una cancha de fútbol, sin ninguno de los estímulos típicos que los elefantes necesitan, como árboles de los que puedan forrajear y pozas de barro para bañarse, apuntó.

“Están tristes, deprimidos y frustrados. Están apáticos y se quedan parados”, dijo Bilchitz a The Associated Press, añadiendo que habían mostrado señales de angustia psicológica, como quedarse de pie y mecerse, y otras “conductas compulsivas repetitivas”.

El zoo de Johannesburgo señaló en un comunicado que ha habido una “campaña mediática” sobre la condición de los elefantes y sostuvo que están sanos y que además son populares entre el personal y los visitantes. También indicó que reubicar elefantes de zoológicos a santuarios semisalvajes no siempre tiene éxito.

Existe una especie de precedente para el caso. En 2024, un viejo elefante macho llamado Charley fue trasladado de otro zoo sudafricano a una reserva de fauna después de sobrevivir a sus compañeros en el zoológico y que expertos en animales consideraran que estaba solo.

El zoológico aceptó que Charley debía ser llevado a la reserva para retirarse, después de pasar décadas en cautiverio, incluyendo unos 16 años en un circo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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