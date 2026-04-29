Grupo de Europol detiene a 280 mientras la violencia por encargo se extiende por Europa

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ARCHIVO - Vista de la sede de Europol en La Haya, Holanda, el 10 de octubre de 2018. (AP Foto/Peter Dejong, archivo) AP

Los arrestos ponen el foco sobre una tendencia en todo el continente: delincuentes que contratan a personas —muchas de ellas jóvenes— a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para cometer actos delictivos que van desde agresiones hasta asesinatos, en una inquietante forma de economía de trabajos temporales.

“La violencia ya no se limita a actos aislados o dinámicas locales. Cada vez más se ofrece como un servicio: accesible, escalable e impulsado por ecosistemas online que permiten el reclutamiento, la coordinación y la ejecución a través de fronteras”, explicó Europol en un comunicado.

La agencia creó el grupo de trabajo el año pasado, formado por policías de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Holanda, Noruega, España, Suecia y Reino Unido. En sus primeros 12 meses en activo identificó a más de 1.400 personas vinculadas a la violencia a sueldo.

Entre los sospechosos detenidos figuraba un ciudadano holandés acusado de haber sido el conductor de fuga de dos menores presuntamente responsables de una serie de explosiones en Alemania en julio y agosto de 2025. En enero, las autoridades detuvieron a un menor en Suecia por su presunta implicación en un tiroteo fuera de una prisión en la ciudad holandesa de Alphen aan den Rijn.

Europol también publicó en una web europea de personas más buscadas los detalles de tres hombres requeridos por su presunta participación en las llamadas redes de violencia a sueldo, dos de Suecia y uno de Alemania. Se les busca por su presunta implicación en delitos que incluyen asesinato, tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP