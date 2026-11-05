Grupo de EEUU publica lista de 77 religiosos católicos acusados de abuso sexual de menores en Perú

El pedido se realiza un día antes del inicio de la primera gira de León XIV a Sudamérica, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 16 de noviembre. El Vaticano ha indicado, sin dar detalles, que León se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje sudamericano.

En conferencia de prensa, Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org con sede en Estados Unidos, dijo que el pedido también ayudará a las víctimas “a sanar” y recordó que en Estados Unidos los obispos y líderes religiosos han publicado listas de religiosos sobre quienes pesan denuncias creíbles.

De los 77 religiosos mencionados nueve han sido condenados por los tribunales de Perú y otro en Estados Unidos. La lista —que incluye un cardenal y dos exobispos— también menciona a seis sacerdotes absueltos por la justicia peruana, varios de ellos en medio de controversias. Otros 19 religiosos han fallecido, según la lista.

La lista mostró retratos, nombres y datos sobre sus supuestas agresiones sexuales a menores, algunas de los cuales se remontan a hace varias décadas. La organización dijo que también había abierto bases de datos similares sobre abusos de religiosos católicos en Estados Unidos, Argentina, Chile, Irlanda y Filipinas.

Barrett también pidió a León urgir al gobierno de la presidenta peruana Keiko Fujimori a crear una comisión de la verdad para investigar todas las acusaciones de abuso sexual de menores en instituciones religiosas. The Associated Press pidió comentarios de esta solicitud al Ministerio de Justicia de Perú pero no obtuvo una respuesta al momento.

Asimismo, solicitó al papa “condenar el sistema judicial" y la “incansable persecución" de periodistas en Perú que han investigado abusos sexuales, en referencia a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes expusieron los abusos dentro del grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana en un libro publicado en 2015.

El Sodalicio fue disuelto en 2025 por el papa Francisco, pero Salinas y Ugaz sufren diversas investigaciones fiscales por casi una década por diversos delitos bajo ”patrones de hostigamiento", según gremios periodísticos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú.

BishopAccountability.org dijo que los nombres de religiosos mencionados en la base de datos se obtuvieron tras revisar diversos informes periodísticos, pero también judiciales. “Creemos que es una pequeña fracción” del número real de religiosos peruanos acusados, dijo Barret Doyle.

La AP pidió comentarios sobre la publicación de la lista a la Conferencia Episcopal Peruana y a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Perú, pero no obtuvo una respuesta al momento.

Reinhold Nann, un religioso alemán que renunció a su cargo de obispo de una diócesis local en 2024 y publicó en julio un libro sobre 57 casos públicos de abuso sexual sobre menores en Perú, refirió en la conferencia de prensa que en Perú se ha evidenciado casos de abusos en la Iglesia católica desde el siglo XVI. Indicó que el abuso sexual nace del abuso del poder.

Comentó que tras el análisis cuantitativo de los 57 casos que estudió en su libro halló un tipo de sacerdote que más destaca. "Son los mismos obispos porque tienen más poder", dijo.

José Escardó, primer denunciante de los abusos del Sodalicio en el año 2000 y presidente de una red de sobrevivientes de todo tipo de violencia en entornos de fe en Perú, indicó, por su parte, que son pocos los obispos que denuncian los abusos sexuales. “Por eso es que en la Iglesia católica no habrá cambios”, comentó.

FUENTE: AP