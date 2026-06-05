Grupo armado secuestra a 7 estudiantes de una escuela en noroeste de Nigeria

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Niños protestan en las calles de Abuya, Nigeria, exigiendo al gobierno el rescate de los estudiantes secuestrados recientemente en diversas partes del país, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Olamikan Gbemiga) AP

El portavoz policial Yazid Abubakar indicó en un comunicado que el ataque ocurrió a primera hora del miércoles en la zona de Kaura Namoda, en el estado de Zamfara, azotado por conflictos armados. Uno de los estudiantes escapó y estaba bajo protección de la policía.

El portavoz policial señaló que no estaba claro adónde se llevaron a los estudiantes, pero que se realizan esfuerzos para rescatar a los seis restantes.

Zamfara ha sido un foco de grupos armados que llevan a cabo secuestros para pedir rescate, y en los últimos años han aumentado en todo el país los raptos de estudiantes.

Un recuento del medio local Premium Times determinó que, desde el secuestro masivo en 2014 de más de 200 colegialas en Chibok, en el estado de Borno, al menos 1.900 estudiantes han sido secuestrados en 20 escuelas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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