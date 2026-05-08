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Grupo afiliado a Estado Islámico ataca aldeas en Congo y mata al menos a 40, según grupo local

KINSASA, República Democrática de Congo (AP) — Un grupo afiliado a la milicia extremista Estado Islámico atacó aldeas en República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Uganda, y mató al menos a 40 personas, reportó un grupo local de la sociedad civil el viernes.

Los ataques fueron perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, según Charité Banza, líder del grupo de la sociedad civil de Ituri, y Kinos Katua, un miembro del colectivo que vive en la zona. Las Fuerzas Democráticas Aliadas, con raíces en Uganda, llevan mucho tiempo operando en la región fronteriza.

Banza dijo a The Associated Press que 25 personas murieron en aldeas fronterizas del territorio de Beni, en Kivu del Norte, mientras que otras 15 fallecieron en la provincia de Ituri.

Varias viviendas fueron incendiadas y saqueadas, agregó.

La Fuerza juró lealtad al Estado Islámico en 2019. En un informe publicado esta semana, Amnistía Internacional acusó al grupo de “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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