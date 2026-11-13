Grizzlies se apoyan en 10 anotadores de doble dígito para aplastar 142-111 a Pelicans en Copa NBA

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Jerami Grant, alero de los Grizzlies de Memphis, busca disparar frente a Zion Williamson (1) y Karlo Matkovic, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el viernes 13 de noviembre de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Al ganar su sexto partido consecutivo como visitantes —el mejor registro en la NBA y el mejor inicio fuera de casa en la historia de la franquicia—, los Grizzlies abrumaron a los Pelicans con su tiro perimetral. Atinaron 18 de 45 triples, y limitaron a Nueva Orleáns a 7 de 31.

Los Grizzlies mejoraron su marca en la Copa NBA a 1-1 en el Grupo B del Oeste, y los Pelicans cayeron a 0-2.

Memphis anotó 13 puntos consecutivos en un lapso de 1:07 minutos del segundo cuarto para construir una ventaja de 62-46. Grant sumó siete puntos en siete segundos, al encestar un par de triples y añadir un tiro libre después de que se sancionó a Zion Williamson por un marcaje indebido.

Grant se retiró con 7:36 por jugar tras chocar con Herb Jones en una penetración hacia el aro.

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FUENTE: AP

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