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Grito homofóbico opaca otra vez la fiesta mundialista en el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — De acuerdo con los comentarios de muchos jugadores y técnicos, México se ha destacado entre las tres naciones anfitrionas del presente Mundial por su hospitalidad. Pero en el partido por los dieciseisavos de final ante Ecuador, los aficionados que abarrotaron el Estadio Azteca profirieron —otra vez— la expresión que más multas y críticas le ha generado al fútbol nacional.

Raúl Jiménez, de México, remata de cabeza junto a Joel Ordóñez, de Ecuador, en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, realizado el martes 30 de junio de 2026 (AP foto/Eduardo Verdugo)
Raúl Jiménez, de México, remata de cabeza junto a Joel Ordóñez, de Ecuador, en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, realizado el martes 30 de junio de 2026 (AP foto/Eduardo Verdugo) AP

No habían transcurrido los primeros cinco minutos del encuentro del martes cuando buena parte de los cerca de 80.000 espectadores en la tribuna se unieron en coro para abuchear el despeje del arquero ecuatoriano Hernán Galíndez y para corear un insulto homofóbico.

El grito, el cual la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol han intentado erradicar mediante distintas campañas y sanciones, apareció en al menos otras dos ocasiones en los primeros 10 minutos del encuentro, cada vez con menor intensidad.

El término, una grosería de distintos significados en México, incluido uno homofóbico, apareció por segunda ocasión en lo que va del Mundial. Se originó durante un partido contra Estados Unidos en un torneo preolímpico en Guadalajara y se viralizó en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La FIFA ha impuesto multas y otras sanciones en partidos de la selección mexicana, al grado de establecer un protocolo que puede derivar en la suspensión temporal del partido.

La aparición del insulto en el partido ante Ecuador llegó en un marco de rivalidad que trasciende el deporte. Ha habido una creciente tensión política entre ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2024.

Además, un nutrido grupo de aficionados se reunió la noche del lunes en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana hasta altas horas de la noche para perturbar su descanso antes del encuentro.

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