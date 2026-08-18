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Grisham pega jonrón e impulsa las 3 carreras en triunfo de Yankees 3-1 sobre Orioles

BALTIMORE (AP) — Trent Grisham conectó su 17mo jonrón en la tercera entrada y pegó un sencillo de dos carreras en la séptima para guiar el martes a los Yankees de Nueva York a una victoria por 3-1 sobre los Orioles de Baltimore.

El dominicano Yerry De los Santos (1-0) lanzó dos innings de relevo sin permitir carreras por los Yankees (70-55), que comenzaron el primer juego de la serie en posesión del primer puesto de comodín de la Liga Americana y a seis juegos de Tampa Bay en la pelea por el liderato de la División Este.

El zurdo de los Yankees Carlos Rodón permitió el 17mo jonrón de Coby Mayo en cuatro entradas, en su primera apertura tras casi dos meses en la lista de lesionados por una inflamación en el codo del brazo con el que lanza.

Brent Headrick y el puertorriqueño Fernando Cruz sacaron adelante la séptima, Paul Blackburn completó la octava y David Bednar retiró una novena perfecta para apuntarse su 28vo salvamento en la segunda victoria consecutiva de Nueva York.

El derecho de los Orioles Shane Baz (4-13) ponchó a 10, la mayor cifra de su temporada, en 6 1/3 entradas, pero fue responsable de las tres carreras de Nueva York después de marcharse con dos hombres en base.

Josh Walker entró y enfrentó a dos bateadores emergentes consecutivos, dio base por bolas a Paul Goldschmidt para llenar las bases y ponchó al dominicano Amed Rosario. Luego vino Grisham, que conectó el lanzamiento de Walker hacia el jardín central para darle su segundo juego de múltiples carreras impulsadas en siete días.

Baltimore (61-65) sufrió su segunda derrota seguida después de comenzar la noche en un triple empate con Detroit y Texas por el último pasaje de comodín de la Liga Americana.

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