Grichuk y Doyle conectan jonrones en la tercera y Medias Blancas derrotan 4-2 a Rockies

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Randal Grichuk, de los Medias Blancas de Chicago, conecta un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Medias Blancas, asegurados en el último puesto de comodín de la Liga Americana, terminaron 84-78 y a un juego del campeón de división Cleveland en la Central de la Liga Americana. Abrirán una serie al mejor de tres juegos el martes en la casa del ganador de la División Oeste de la Liga Americana, Houston.

Cole Carrigg conectó un jonrón solitario por los Rockies, que perdieron 18 de sus últimos 22 y terminaron 58-104, el peor registro de las Grandes Ligas por segunda temporada consecutiva. Colorado tuvo marca de 43-119 en 2025, estableciendo un récord de la franquicia en derrotas.

Colorado se convirtió en el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de Nueva York de 1962-65.

Anthony Kay (10-9) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas para su primera victoria desde el 8 de agosto. Trevor Richards lanzó las últimas 3 1/3 entradas, cediendo una carrera con un hit para su segundo salvamento.

Kyle Freeland (4-12) permitió cuatro carreras con siete hits en cuatro entradas.

El jonrón de Grichuk fue su décimo quinto con los Medias Blancas. Doyle elevó el suyo, el sexto, por la línea del jardín izquierdo tres bateadores después.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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