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Grichuk conecta jonrón en la 9na y ayuda a Medias Blancas a vencer 6-5 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Randal Grichuk conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la novena entrada y los Medias Blancas de Chicago rompieron la noche del sábado una racha de cuatro derrotas al vencer 6-5 a los Cardenales de San Luis.

El pelotero de los Medias Blancas de Chicago Randal Grichuk conecta un elevado de sacrificio productor durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 12 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane)
El pelotero de los Medias Blancas de Chicago Randal Grichuk conecta un elevado de sacrificio productor durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 12 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Grichuk, quien ingresó al juego como bateador emergente en la cuarta entrada, pegó su 13er jonrón de la temporada ante Riley O’Brien (3-8).

Bryan Hudson lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse su octavo salvamento.

El novato panameño de los Cardenales Leo Bernal conectó su tercer jonrón de la temporada.

Chicago anotó tres carreras para empatar el juego 4-4 en la quinta entrada, cuando el mexicano Luis Gastelum entró al partido después de que Cooper Hjerpe otorgó base por bolas a Munetaka Murakami con las bases llenas y sin outs en la quinta.

Hjerpe permitió cuatro carreras con dos hits y cuatro bases por bolas, y golpeó a dos bateadores en una entrada y un tercio.

El abridor de los Cardenales Kyle Leahy permitió dos hits y ponchó a cuatro en tres entradas sin permitir carreras.

El abridor por comité de los Medias Blancas, Sean Newcomb, permitió una carrera y ponchó a cuatro en 1 1/3 entradas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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