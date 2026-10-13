Greta Thunberg apoya protestas de estudiantes franceses por escuelas deterioradas

La activista Greta Thunberg en la protesta frente a una escuela en Saint-Denis, en las afueras de París, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/John Leicester) AP

"Todo el mundo está mirando con asombro”, expresó la activista climática de 23 años durante la protesta en el instituto Paul Éluard, en Saint-Denis.

La aparición sorpresa de la activista junto con otro día de marchas en la capital francesa, sugirió que el impulso del movimiento estudiantil está lejos de agotarse.

Eso pese a los arrestos masivos, el aumento de heridos y el cansancio tras más de tres semanas de bloqueos y manifestaciones frente a escuelas en todo el país. La policía lanzó gas lacrimógeno y cargó repetidamente contra los manifestantes el martes cuando estalló la violencia en los márgenes de las marchas en París, que congregaron a miles.

En la protesta, donde desde hace tiempo alumnos y empleados se quejan de instalaciones en mal estado e incluso de infestaciones de ratas, Thunberg sostuvo que los estudiantes franceses están “contraatacando, recuperando el futuro que le han quitado”, e inspiran a jóvenes de otros países.

“La comunidad internacional ve a estos estudiantes y están liderando con el ejemplo”, declaró Thunberg a The Associated Press. Esta generación ha crecido con una sensación de desesperanza respecto al futuro, cuando podemos ver que nos quitan nuestro futuro y nuestros derechos”.

Las quejas de los estudiantes han resonado en la vecina Bélgica, donde algunas escuelas cerraron en Lieja. Varias ciudades italianas también han visto protestas estudiantiles, aunque a menor escala que en Francia y centradas en reclamos más amplios. En Alemania, estudiantes de secundaria están convocando a una huelga juvenil internacional el 20 de noviembre, en solidaridad con las protestas francesas.

Algunos alumnos franceses dicen ver paralelismos entre sus protestas y el movimiento juvenil “Cucaracha” en India, y las manifestaciones lideradas por jóvenes hace un año en Marruecos, que también exigían mejores escuelas y hospitales.

Thunberg también mencionó las protestas en España, sacudida por manifestaciones por una vivienda asequible, y en América Latina.

“Estos movimientos están conectados de una forma u otra. Estamos luchando contra el mismo sistema”, expresó. “Aunque estos problemas locales son distintos y pueden variar, tenemos el mismo enemigo y definitivamente creo que estos movimientos se están inspirando entre sí”.

El gobierno del presidente saliente Emmanuel Macron, cuyo mandato termina en mayo, sostiene que el movimiento en Francia está perdiendo fuerza. El Ministerio de Educación indicó que el martes cerraron menos escuelas, aunque el número de trabajadores heridos desde que comenzaron las protestas a mediados de septiembre ha subido a 147. El gobierno afirma que cientos de policías también han resultado heridos, pero no ha detallado la gravedad de sus lesiones.

Entre los manifestantes, algunas heridas han sido atribuidas a armas policiales de control de disturbios. El ministro del Interior suspendió el uso de un tipo de granada aturdidora contra los jóvenes manifestantes después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano.

Alumnos y universitarios que bloquearon el martes el instituto Maurice Ravel, en el este de París, dijeron que sienten que sus reclamos están siendo escuchados por simpatizantes en Francia y en el extranjero, pero no por el gobierno. Algunos prometieron seguir protestando hasta que eso cambie.

“Sin duda estamos haciendo ruido y logrando que la gente hable, pero por desgracia nuestro mensaje no está llegando a quienes deberían estar haciendo los cambios”, declaró Ryan, un estudiante de 20 años que no quiso dar su nombre completo por temor a represalias. “Por eso el movimiento tiene que seguir y persistir”.

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Corbet reportó desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP