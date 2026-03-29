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Green anota 31 puntos y Suns toman gran ventaja temprano para apalear 134-109 al Jazz

PHOENIX (AP) — Jalen Green anotó 31 puntos, Devin Booker sumó 26 y los Suns de Phoenix arrollaron el sábado 134-109 al Jazz de Utah.

Jalen Green, base de los Suns de Phoenix, reacciona durante el partido ante el Jazz de Utah, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
Jalen Green, base de los Suns de Phoenix, reacciona durante el partido ante el Jazz de Utah, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Grayson Allen añadió 19 puntos, Oso Ighodaro anotó 13 y Khaman Maluach aportó 12, además de nueve rebotes, por los Suns, que habían perdido seis de sus siete partidos anteriores. La victoria acercó a Phoenix a 3 1/2 juegos de Houston, que ocupa el sexto sitio, último que evita la necesidad de disputar el minitorneo de repesca en la Conferencia Oeste.

Ni Green ni Booker jugaron en el último cuarto por los Suns, que se encaminaban ya sin sobresaltos al triunfo.

Brice Sensabaugh y Kyle Filipowski anotaron 26 puntos cada uno por el Jazz, que sufrió su quinta derrota consecutiva, la séptima seguida como visitante y la décima en sus últimos 11 partidos en total.

Svi Mykhailuk anotó 14 puntos y Ace Bailey consiguió sus 13 unidades en la segunda mitad. Kennedy Chandler aportó 11 puntos y ocho asistencias para Utah.

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FUENTE: AP

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