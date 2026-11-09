Grayson Allen anota 27, Naz Reid suma 25 y los Hornets vencen 124-112 a los Cavaliers

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El base de los Hornets de Charlotte Grayson Allen avanza con el balón ante el base de los Cavaliers de Cleveland Meleek Thomas el lunes 9 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nell Redmond) AP

Tidjane Salaun aportó 14 unidades desde la banca y Ryan Kalkbrenner capturó 15 rebotes por Charlotte, que encestó 23 de 46 en triples.

Charlotte construyó una ventaja de 33 tantos en el tercer cuarto y luego resistió para ganar después de que los Cavaliers recortaran la diferencia a 118-110 con cuatro minutos por jugar.

Meleek Thomas encabezó a los Cavaliers con 18 puntos.

Los Hornets llegaron al partido ubicados como el segundo peor equipo de la liga en porcentaje de triples, con 28,8%, pero acertaron 12 de 24 desde larga distancia en la primera mitad para construir una ventaja de 16 puntos al descanso.

Allen, Reid y Salaun se combinaron para 52 de los 69 tantos de Charlotte antes del intermedio.

Ansiosos por conseguir su primera victoria desde el 26 de octubre, los Hornets mantuvieron la puntería en el tercer cuarto y ampliaron la ventaja a 33 con Sion James encestando tres triples clave. Terminó con 11.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP