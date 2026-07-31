Grandes petroleras obtienen enormes ganancias gracias a la guerra en Oriente Medio

ARCHIVO- Un camión entra en la planta Baytown Olefins de Exxon Mobil, el miércoles 29 de abril de 2026, en Baytown, Texas. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) AP

El conflicto, que ya va por su sexto mes, detuvo la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima que antes servía como ruta de entrega para una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Con la restricción de los suministros mundiales, los precios del crudo Brent, el referente internacional, se dispararon de unos 70 dólares a más de 100 dólares por barril durante gran parte de marzo, abril y mayo, y en un momento alcanzaron los 126 dólares.

El dinero que las petroleras acumularon entre principios de abril y finales de junio podría recibir un escrutinio adicional este año. Los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones subieron pronunciadamente durante ese periodo, aumentando los costos para los automovilistas y los pasajeros de aerolíneas. Los suministros escasearon en algunos países, lo que produjo un racionamiento esporádico de combustible en Australia y el cierre de oficinas gubernamentales en Nepal y Sri Lanka.

Exxon Mobil informó el viernes que sus ganancias del segundo trimestre se duplicaron hasta alcanzar 14.530 millones de dólares, impulsadas por una producción récord de diésel. El gigante petrolero, con sede en Spring, Texas, obtuvo 116.020 millones de dólares en ingresos, un 42% más que en el mismo periodo del año pasado.

Chevron, con sede en Houston, casi cuadruplicó sus ganancias, alcanzando12.070 millones de dólares y sus ingresos crecieron un 56%, llegando hasta 70.060 millones de dólares.

Seis de las mayores petroleras de Europa registraron ganancias combinadas de 22.000 millones de dólares en el primer trimestre, más de un 40% por encima del mismo periodo del año pasado.

“Hay sectores en todo el mundo a los que esta crisis les va muy bien, y los productores de petróleo son uno de ellos”, afirmó Patrick Galey, responsable de combustibles fósiles en Global Witness. “Si comparamos eso con los cientos de millones de personas que lidian con apagones rotativos, recortes de electricidad, racionamiento, esperan en filas para conseguir comida, o enfrentan la interrupción en el suministro de fertilizantes y el posible impacto que eso tiene en los precios de los alimentos, no creemos que sea un precio justificable para que el resto del mundo lo pague”.

Legisladores proponen gravar a los grandes productores de petróleo por las ganancias extraordinarias de la guerra

Las empresas energéticas como Exxon y Chevron no fijan el precio del petróleo estadounidense, que osciló entre 68 y 115 dólares por barril durante el trimestre. Dicho precio está determinado por la oferta y la demanda, y por lo que los operadores, las refinerías y otros compradores están dispuestos a pagar.

Aun así, los demócratas del Congreso presentaron proyectos de ley en marzo para gravar a los grandes productores de petróleo por las ganancias que muestren a partir de 2026 y redistribuir lo recaudado a los consumidores.

“Es justo imponer un gravamen a las ganancias extraordinarias a los ingresos extraordinarios desmesurados, en lugar de recortar programas de alimentación infantil”, sostuvo Sheldon Whitehouse, el senador demócrata de Rhode Island que presentó la versión del Senado de la legislación.

La iniciativa de Whitehouse y un proyecto complementario presentado por el representante de California, Ro Khanna, modificarían el código tributario de Estados Unidos para imponer un gravamen especial por barril a las empresas que produjeron o importaron al menos 300.000 barriles de petróleo al día en 2025. El impuesto sería el 50% de la diferencia entre el precio del petróleo en el momento del gravamen y el precio promedio por barril del año pasado. Propuestas similares no lograron aprobarse en años anteriores.

“El fin de semana pasado volvimos a superar los 4 dólares por galón en las gasolineras por las que pasé, y eso es un gasto grande, particularmente para las familias que obtienen sus ingresos conduciendo de un empleo a otro en la furgoneta o la camioneta de trabajo”, señaló Whitehouse. “Marca una diferencia real”.

El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos, que estaba por debajo de 3 dólares antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, llegó a 4,11 dólares el viernes. Eso es aproximadamente 1 dólar más que el costo de un galón en este mismo momento del año pasado.

Las refinerías obtienen grandes ganancias mientras los consumidores pagan más por el combustible

Empresas como Exxon y Chevron, que no solo extraen petróleo y gas, sino que también son dueñas de refinerías, están en la mejor posición para beneficiarse de las condiciones actuales del mercado, señaló Tom Seng, profesor adjunto de finanzas energéticas en la Texas Christian University.

Las refinerías convierten el crudo en gasolina, diésel, combustible para aviones y para calefacción doméstica. El incremento en los precios de esos productos hizo que las refinerías de Chevron fueran seis veces más rentables que en el mismo trimestre del año pasado, pese a procesar menos crudo y vender menos productos.

El mercado mundial de refinación está desabastecido y, debido a que países como Rusia y China ya no exportan, empresas como Exxon y Chevron tienen que cubrir ese vacío, explicó Rob Thummel, gestor sénior de carteras en Tortoise Capital. “Al mundo le va a faltar combustible para aviones, diésel y gasolina, así que probablemente seguiremos viendo mayores ganancias ahí”.

A finales de julio, las refinerías que planeaban comprar un barril de petróleo por unos 80 dólares veían ganancias potenciales de 50 a 60 dólares, lo cual es enorme en comparación con el rango promedio de 20 a 25 dólares, indicó Seng.

“El rendimiento de la refinación, en términos porcentuales, se ha disparado”, afirmó. “El petróleo ahora tiene el precio que tiene por la guerra con Irán. Pero, mientras tanto, las refinerías ganan dinero a manos llenas”.

A escala mundial, no todas las refinerías han podido conseguir el suministro de crudo que necesitan para satisfacer la demanda desde que comenzó el conflicto, dijo Timothy Fitzgerald, profesor de economía empresarial en la Universidad de Tennessee que estudia la industria petrolera.

Como resultado, las refinerías que cuentan con suficiente petróleo para trabajar, incluidas las de Estados Unidos, obtienen grandes ganancias, particularmente cuando producen combustible para aviones y diésel, cuyo precio es aproximadamente un 41% más alto en Estados Unidos que antes de que se bloqueara el estrecho de Ormuz.

“Si eres una empresa que posee una gran capacidad de refinación, las cosas se ven bastante bien”, señaló Fitzgerald.

Las refinerías estadounidenses operan casi a plena capacidad y están listas para beneficiarse porque algunas refinerías en Oriente Medio y Rusia resultaron dañadas, mientras que otras en Asia no pueden conseguir la cantidad de petróleo que antes obtenían de Oriente Medio.

“En última instancia, quienes pagan son los usuarios de los servicios energéticos”, señaló Fitzgerald. “Los consumidores, personas como tú y yo comprando gasolina o diésel al por menor o boletos de avión. Pero también significa que casi todo lo demás que compramos lleva incorporado un contenido energético... y ahí es donde empiezas a preocuparte de que esto provoque aumentos de costos”.

No todas las empresas de petróleo y gas se benefician de la misma manera

En el entorno geopolítico actual, algunas empresas ganan mientras otras pierden, indicó Fitzgerald.

“Si eres una empresa como un productor (de petróleo) de Estados Unidos, incluso una compañía internacional con sede en Estados Unidos, como Exxon o Chevron, que tiene mucha producción fuera del Golfo, las cosas van bien. Estás vendiendo tu producto a un precio más alto”.

Pero las empresas en Oriente Medio que no pueden beneficiarse del aumento de precios porque no pueden sacar su gas natural licuado del golfo Pérsico o muchos de sus yacimientos petrolíferos o instalaciones de procesamiento están dañados tienen una visión muy distinta de los acontecimientos recientes, agregó Fitzgerald.

“Tu capacidad para vender cualquier cosa y el volumen que puedes sacar están tan limitados que tus ingresos caen mucho e incurres en mayores costos de transporte y de seguridad”.

Exxon y Chevron no fueron tan rentables en el primer trimestre debido a la forma en que se comercializa el petróleo; la primera oportunidad real que tuvieron para aprovechar los precios más altos del petróleo fue en abril. Las empresas que tenían mucho petróleo almacenado en petroleros flotantes y disponible para operaciones en el mercado al contado, incluidas algunas europeas, pudieron beneficiarse del aumento en los precios en marzo, dijo Seng.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP