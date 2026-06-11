Grand slam de Suzuki y jonrón de 2 carreras de Bregman impulsan a Cachorros por 9-3 ante Rockies

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Seiya Suzuki, de los Cachorros de Chicago, sigue la trayectoria de su grand slam ante el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Ryan Feltner, en la cuarta entrada de un partido de béisbol el jueves 11 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Chicago, que había anotado tres carreras o menos en siete de sus últimos nueve juegos antes del jueves, registró su mayor total de carreras desde que venció a Pittsburgh 10-4 el 27 de mayo.

El mánager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado en la parte alta de la sexta entrada por el umpire principal Louis Krupa después de discutir que el rodado para doble play de Moises Ballesteros aparentemente golpeó su espinillera y debió haberse marcado como foul.

Brett Sullivan conectó dos jonrones y Cole Carrigg, quien debutó en las Grandes Ligas la noche del martes, añadió un cuadrangular solitario por Colorado.

El abridor de los Rockies, Ryan Feltner (2-2), retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó.

Los Cubs agregaron dos carreras más en la quinta, Bregman conectó su sexto jonrón en la séptima, y Carson Kelly cerró la cuenta con un cuadrangular solitario, su tercero, en la octava.

El abridor de Chicago, Edward Cabrera (4-3) salió después de retirar a Hunter Goodman con un out en la sexta. Cabrera permitió cinco hits, dos carreras limpias y ponchó a cinco.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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