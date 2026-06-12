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Grand slam, jonrón y 6 impulsadas de Bo Bichette guían a Mets 7-5 ante Bravos

NUEVA YORK (AP) — Bo Bichette conectó un grand slam y un jonrón solitario e igualó su mejor marca personal con seis carreras impulsadas, para guiar a los Mets de Nueva York a una victoria la noche del viernes por 7-5 sobre los Bravos de Atlanta, líderes de las Grandes Ligas.

Bo Bichette (19), de los Mets de Nueva York, celebra un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el viernes 12 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)
Bo Bichette (19), de los Mets de Nueva York, celebra un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el viernes 12 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Bichette conectó ambos jonrones —un batazo solitario de 383 pies en la primera entrada y un grand slam de 341 pies hacia el jardín derecho en la segunda— ante el abridor de los Braves Spencer Strider (4-2), quien salió con molestias en el brazo derecho después de enfrentar a un bateador en la cuarta entrada.

El séptimo jonrón de Bichette en la temporada llegó antes del cuadrangular solitario del dominicano Juan Soto en la primera. Tras su grand slam con dos outs en la segunda, Bichette elevó un elevado de sacrificio productor de carrera en la cuarta.

El cubano Cionel Pérez (3-3), el primero de cuatro relevistas de los Mets que siguieron a Nolan McLean, se acreditó la victoria tras permitir una carrera en 1 1/3 entradas. McLean permitió dos carreras y ponchó a seis en cuatro entradas, pero dio cuatro bases por bolas y realizó 93 lanzamientos, incluidos 42 en la segunda.

Devin Williams permitió un sencillo productor antes de conseguir los últimos cuatro outs para su décimo salvamento.

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FUENTE: AP

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