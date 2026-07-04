americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grand slam de Hernández impulsa otra remontada de Dodgers 4-3 ante Padres

LOS ÁNGELES (AP) — El dominicano Teoscar Hernández conectó un grand slam de la ventaja ante el relevista cubano Adrian Morejon en la séptima entrada, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron por segundo juego consecutivo para vencer la noche del viernes por 4-3 a los Padres de San Diego.

Teoscar Hernández (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, anota tras conectar un grand slam mientras Max Muncy (izquierda) lo espera y el lanzador de los Padres de San Diego, Adrián Morejón, permanece en el montículo durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Teoscar Hernández (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, anota tras conectar un grand slam mientras Max Muncy (izquierda) lo espera y el lanzador de los Padres de San Diego, Adrián Morejón, permanece en el montículo durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Abajo 3-0, Hernández envió una slider de 90 mph en el primer lanzamiento de Morejon (6-2) por encima de la barda del jardín central. Mookie Betts recibió base por bolas y Max Muncy conectó un sencillo para sacar del juego al abridor Michael King.

El segunda base de los Padres, Jake Cronenworth, cometió un error al fildear un rodado de Kyle Tucker, lo que convirtió una posible jugada de doble matanza en bases llenas sin outs. Muncy llegó a salvo a segunda por la pifia y Betts avanzó a tercera, preparando el sexto grand slam de la carrera de Hernández.

Los Dodgers remontaron un déficit de 6-0 para ganar 12-7 en el primer juego de la serie el jueves.

Kyle Hurt (3-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras. Tanner Scott ponchó a los tres en la novena para conseguir su 12º salvamento.

King retiró a los primeros 11 bateadores que enfrentó mientras superaba en el duelo de pitcheo al abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter