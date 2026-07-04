Grand slam de Hernández impulsa otra remontada de Dodgers 4-3 ante Padres

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Teoscar Hernández (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, anota tras conectar un grand slam mientras Max Muncy (izquierda) lo espera y el lanzador de los Padres de San Diego, Adrián Morejón, permanece en el montículo durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Abajo 3-0, Hernández envió una slider de 90 mph en el primer lanzamiento de Morejon (6-2) por encima de la barda del jardín central. Mookie Betts recibió base por bolas y Max Muncy conectó un sencillo para sacar del juego al abridor Michael King.

El segunda base de los Padres, Jake Cronenworth, cometió un error al fildear un rodado de Kyle Tucker, lo que convirtió una posible jugada de doble matanza en bases llenas sin outs. Muncy llegó a salvo a segunda por la pifia y Betts avanzó a tercera, preparando el sexto grand slam de la carrera de Hernández.

Los Dodgers remontaron un déficit de 6-0 para ganar 12-7 en el primer juego de la serie el jueves.

Kyle Hurt (3-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras. Tanner Scott ponchó a los tres en la novena para conseguir su 12º salvamento.

King retiró a los primeros 11 bateadores que enfrentó mientras superaba en el duelo de pitcheo al abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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