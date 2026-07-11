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Grand slam de Esmerlyn Valdez y 2 jonrones guían a Piratas 7-6 sobre Cerveceros

PITTSBURGH (AP) — El novato dominicano fenómeno Esmerlyn Valdez conectó dos jonrones, incluido un grand slam de la ventaja en la séptima entrada, e impulsó seis carreras para que los Piratas de Pittsburgh remontaran y vencieran 7-6 a los Cerveceros de Milwaukee el sábado, en el primer juego de una doble cartelera.

Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón con las bases llenas (grand slam) ante el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, durante la séptima entrada del primer juego de una doble cartelera de béisbol en Pittsburgh, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón con las bases llenas (grand slam) ante el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Aaron Ashby, durante la séptima entrada del primer juego de una doble cartelera de béisbol en Pittsburgh, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

El jardinero derecho, de 22 años, ha conectado nueve jonrones y ha remolcado 24 carreras en sus primeros 26 juegos.

Jake Bauers y Sal Frelick conectaron jonrones de dos carreras por los Cerveceros, que comenzaron el día con una ventaja de 7½ juegos en la División Central de la Liga Nacional.

Los Cerveceros sumaron una carrera con un sencillo del venezolano William Contreras en la parte alta de la séptima, pero Valdez respondió con su grand slam en la parte baja del episodio.

El abridor de Pittsburgh, Braxton Ashcraft, quien fue seleccionado para el Juego de Estrellas del martes, tuvo una de sus pocas malas salidas de la temporada. Permitió cinco carreras en cinco entradas.

Carmen Mlodzinski (6-3) lanzó tres entradas de relevo permitiendo una carrera, y el dominicano Gregory Soto trabajó una novena en blanco para su 12º salvamento, al hacer que Andrew Vaughn bateara para una doble matanza que terminó el juego con las bases llenas.

El abridor novato de los Cerveceros, Brandon Sproat, permitió tres carreras en tres entradas. ___

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