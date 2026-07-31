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Grand slam de Dillon Dingler ayuda a que Tigres aplasten 13-1 a Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Dillon Dingler conectó un grand slam en una octava entrada de siete carreras de los Tigres de Detroit, quienes abrieron su gira más larga de la campaña aplastando el viernes 13-1 a los Atléticos.

Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, pega un grand slam en el duelo del viernes de 31 de julio de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis)
Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, pega un grand slam en el duelo del viernes de 31 de julio de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Sara Nevis) AP

Kevin McGonigle pegó un jonrón e impulsó dos carreras, y el también seleccionado en el draft de 2023 Max Clark sumó tres hits, incluido un doble impulsor en la gran ofensiva de la octava entrada, para ayudar a que Detroit se llevara el triunfo en su debut en las Grandes Ligas.

Los Tigres se apoyaron en una sólida actuación de su bullpen después de retirar al abridor programado Casey Mize, ante la posibilidad de que se concrete un canje antes de la fecha límite del lunes.

Tyler Holton abrió y permitió una carrera en dos innings. Ty Madden (1-0) concedió dos hits en tres innings sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

Los Tigres ganaron apenas por segunda vez en seis juegos para iniciar una gira por tres ciudades de la Costa Oeste y se colocaron a 3 1/2 juegos del último boleto de comodín en la Liga Americana.

McGonigle empató el juego con un jonrón solitario ante Jeffrey Springs (3-11) en la tercera entrada. Añadió un elevado de sacrificio en la cuarta, que incluyó el primer hit en la carrera de Clark.

Clark, de 21 años y uno de los principales prospectos del béisbol, agregó un doble impulsor en la octava y otro doble en la novena. Se convirtió en el cuarto jugador de los Tigres en la historia con al menos tres hits en su debut.

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