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Gran juego de A.J. Ewing impuls victoria 8-1 de los Mets ante Bravos para ganar la serie

NUEVA YORK (AP) — A.J. Ewing se quedó a un triple de completar el ciclo y los Mets de Nueva York vencieron el domingo 8-1 a los Bravos de Atlanta para propinarle su segundo derrota consecutiva en una serie al mejor equipo de las Grandes Ligas.

A.J. Ewing de los Mets de Nueva York celebra su jonrón con su compañero Marcus Semien en la quinta entrada ante los Bravos de Atlanta el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
A.J. Ewing de los Mets de Nueva York celebra su jonrón con su compañero Marcus Semien en la quinta entrada ante los Bravos de Atlanta el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Ewing conectó un inusual doble impulsor durante una primera entrada de cuatro carreras ante Bryce Elder para ayudar a coleros los Mets (32-39), a ganar dos de tres juegos ante Atlanta (46-25). El jardinero novato también pegó un sencillo en la tercera y un jonrón en la quinta. Rodó por tierra en la séptima y se ponchó en la octava.

Jared Young precedió a Ewing en la primera con un sencillo productor de carrera y terminó anotando cuando el tiro de Mike Yastrzemski desde el jardín izquierdo, tras el doble de Ewing, rebotó en el poste que sostiene la red detrás de la línea de tercera base.

Brett Baty añadió un sencillo impulsor dos bateadores después.

Ewing y Marcus Semien conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos para abrir la quinta, y el dominicano Juan Soto aportó un sencillo de dos carreras en la octava.

El dominicano Freddy Peralta (5-5) permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas para llevarse la victoria. Los Bravos llenaron las bases sin outs en la primera ante Peralta, quien limitó el daño al elevado de sacrificio de Dominic Smith.

Elder (5-4) estableció máximos de la temporada al permitir seis carreras y 10 hits en cuatro entradas y un tercio.

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