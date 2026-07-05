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Gran día de Griffin guía a los a vencer 11-5 a los Nacionales

WASHINGTON (AP) — Konnor Griffin conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada y guió a los Piratas de Pittsburgh a una victoria de 11-5 sobre los Nacionales de Washington el domingo, en un juego en el que también estuvo espectacular a la defensiva.

Tyler Callihan, de los Piratas de Pittsburgh, corre hacia la tercera base tras un error de tiro del lanzador de los Nacionales de Washington, Cade Cavalli, en un intento de revirada durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
Tyler Callihan, de los Piratas de Pittsburgh, corre hacia la tercera base tras un error de tiro del lanzador de los Nacionales de Washington, Cade Cavalli, en un intento de revirada durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 5 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Brandon Lowe siguió el batazo clave de Griffin con un jonrón de tres carreras ante Brad Lord (5-2) para ampliar la ventaja.

Griffin, el jugador de 20 años que recibió un contrato de nueve años y 140 millones de dólares en abril, mostró por qué los Pirates lo consideran una pieza tan importante de su futuro. En la tercera entrada se lanzó para detener un rodado de Curtis Mead, pero Mead le ganó el tiro para un sencillo dentro del cuadro.

En la cuarta, Griffin tuvo que lidiar con el sol en un elevado del venezolano Keibert Ruiz hacia el jardín izquierdo corto y realizó una atrapada en zambullida, de revés.

El dominicano Gregory Soto (5-2) se llevó la victoria como relevista.

Reynolds abrió la cuarta con su 13er jonrón del año para poner el juego 4-0.

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