americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gran Bretaña acusa a exmilitar sirio de crímenes de lesa humanidad

LONDRES (AP) — Un exmiembro del ejército sirio fue acusado en Gran Bretaña de tres cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad por ataques contra civiles en Damasco en 2011, informaron el lunes los fiscales británicos.

El Servicio de la Fiscalía de la Corona indicó que esta es la primera vez que presentan esos cargos en el Reino Unido en virtud de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001.

El hombre, de 58 años, que fue miembro del departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea siria, también enfrenta tres cargos de tortura y un cargo por conducta accesoria al asesinato. Debe comparecer el martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

“Los cargos son extremadamente graves y muestran que apoyamos plenamente la política del Reino Unido de ‘no dar refugio seguro’ en relación con presuntos criminales de guerra", declaró la comandante de la Policía Metropolitana, Helen Flanagan.

"Cuando se nos presentan denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que entran dentro de nuestra jurisdicción, entonces, como hemos demostrado aquí, no dudaremos en investigarlas de manera rigurosa y contundente”, agregó.

El hombre, que ahora vive en el Reino Unido, formaba parte de un grupo al que se le asignó reprimir manifestaciones en los suburbios de Damasco, señalaron los fiscales. Según los cargos, dos de los asesinatos ocurrieron el 22 de abril de 2011 y uno en junio de 2011.

Las autoridades no han revelado el nombre del acusado porque su abogado está solicitando una orden judicial para proteger su identidad.

Los fiscales británicos pueden acusar a infractores por algunos delitos internacionales, incluidos los crímenes de lesa humanidad y la tortura, incluso si se cometieron fuera del país.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

Destacados del día

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter