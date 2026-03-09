Gran Bretaña acusa a exmilitar sirio de crímenes de lesa humanidad

Compartir en:









El Servicio de la Fiscalía de la Corona indicó que esta es la primera vez que presentan esos cargos en el Reino Unido en virtud de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001.

El hombre, de 58 años, que fue miembro del departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea siria, también enfrenta tres cargos de tortura y un cargo por conducta accesoria al asesinato. Debe comparecer el martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

“Los cargos son extremadamente graves y muestran que apoyamos plenamente la política del Reino Unido de ‘no dar refugio seguro’ en relación con presuntos criminales de guerra", declaró la comandante de la Policía Metropolitana, Helen Flanagan.

"Cuando se nos presentan denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que entran dentro de nuestra jurisdicción, entonces, como hemos demostrado aquí, no dudaremos en investigarlas de manera rigurosa y contundente”, agregó.

El hombre, que ahora vive en el Reino Unido, formaba parte de un grupo al que se le asignó reprimir manifestaciones en los suburbios de Damasco, señalaron los fiscales. Según los cargos, dos de los asesinatos ocurrieron el 22 de abril de 2011 y uno en junio de 2011.

Las autoridades no han revelado el nombre del acusado porque su abogado está solicitando una orden judicial para proteger su identidad.

Los fiscales británicos pueden acusar a infractores por algunos delitos internacionales, incluidos los crímenes de lesa humanidad y la tortura, incluso si se cometieron fuera del país. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP