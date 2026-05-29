americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gore lanza 6 1/3 entradas en blanco; Rangers pegan 3 jonrones y vencen 9-1 a Reales

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — MacKenzie Gore continuó con su dominio como local esta campaña, al lanzar 6 1/3 entradas sin permitir carreras, para que los Rangers de Texas vapulearan el viernes 9-1 a los Reales de Kansas City.

MacKenzie Gore, abridor de los Rangers de Texas, lanza en el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/LM Otero)
MacKenzie Gore, abridor de los Rangers de Texas, lanza en el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/LM Otero) AP

Brandon Nimmo, Nicky López y Joc Pederson conectaron sendos jonrones, por los Rangers.

Gore (4-4) permitió cuatro hits y otorgó una base por bolas. El zurdo tiene marca de 3-0 en cinco aperturas este año en Globe Life Field con una efectividad de 2,08.

Su récord como visitante, de 1-4 viene acompañado de una efectividad de 5,81.

Los Reales han perdido cuatro duelos seguidos, así como 14 de sus últimos 17. Cayeron a su peor registro de la temporada: 13 juegos por debajo de .500.

Vinnie Pasqantino puso fin a la racha de Kansas City de 23 entradas consecutivas sin anotar con un sencillo impulsor en la novena ante Gavin Collyer.

Nimmo conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante Stephen Kolek (3-1), quien venía de lograr el segundo juego completo sin permitir carreras de su carrera.

Deja tu comentario

Destacados del día

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter