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Goodman, Rumfield y Sugano guían a los Rockies a vencer 8-3 a los Padres

DENVER (AP) — Hunter Goodman disparó un par de dobles y un cuadrangular, TJ Rumfield impulsó dos carreras y Tomoyuki Sugano ponchó a cuatro en cinco entradas y dos tercios, mientras los Rockies de Colorado derrotaron 8-3 a los Padres de San Diego la noche del miércoles.

Hunter Goodman (15), de los Rockies de Colorado, pasa frente al coach de tercera base Andy González mientras recorre las bases después de batear un jonrón solitario frente a Wandy Peralta, de los Padres de San Diego, en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 22 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Hunter Goodman (15), de los Rockies de Colorado, pasa frente al coach de tercera base Andy González mientras recorre las bases después de batear un jonrón solitario frente a Wandy Peralta, de los Padres de San Diego, en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 22 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Sugano (2-1) permitió cinco imparables, una carrera y una base por bolas. El derecho de 36 años se recuperó tras una derrota en su anterior salida ante los Dodgers, en la que le conectaron ocho hits y le anotaron cinco carreras.

Goodman igualó su máximo de la temporada con ocho bases totales y terminó de 4-3 con un pasaporte.

Rumfield, Mickey Moniak, el boricua Willi Castro y Jake McCarthy conectaron dos hits cada uno, y los Rockies finalizaron con 15 imparables.

El sencillo impulsor de Castro abrió un tercer inning de cuatro carreras en el que Colorado tomó la ventaja. Edouard Julien, Moniak y Tyler Freeman remolcaron una carrera cada uno en ese episodio.

Rumfield impulsó dos carreras más con un sencillo y un doble, y McCarthy añadió un sencillo productor en el séptimo rollo. Goodman sumó su sexto cuadrangular de la temporada en el octavo, un batazo solitario de 427 pies.

El venezolano Antonio Senzatela permitió un hit y una carrera sucia en dos entradas para cerrar el juego.

Por los Padres, Walker Buehler (1-2) toleró ocho imparables, cuatro carreras y dio dos bases por bolas, además de ponchar a dos.

Luis Campusano conectó dos dobles y un jonrón solitario, y Xander Bogaerts agregó dos sencillos por San Diego.

Colorado se repuso de una derrota 1-0 ante los Padres el martes, en el cuarto revés de ese tipo para el equipo en los 26 años de historia de Coors Field. Los equipos han combinado un promedio de 11,2 carreras por juego en 12 partidos en total después de un resultado 1-0.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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