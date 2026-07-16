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Golfista argentino celebra al estilo Enzo Fernández en el Abierto Británico

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — El único golfista argentino disputando el Abierto Británico fue abucheado en broma por algunos espectadores en el primer tee el jueves, la mañana después de la épica remontada de su selección nacional de fútbol ante Inglaterra en el Mundial.

El argentino Mateo Pulcini tira en el fairway del hoyo 10 en la ronda de práctica antes del Abierto Británico en Royal Birkdale el miércoles 15 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman)
El argentino Mateo Pulcini tira en el fairway del hoyo 10 en la ronda de práctica antes del Abierto Británico en Royal Birkdale el miércoles 15 de julio del 2026. (AP Foto/David Goldman) AP

Mateo Pulcini dio una respuesta divertida unas horas más tarde.

Tras embocar un putt de 40 pies para birdie en el green del hoyo 18 en Royal Birkdale, el amateur de 25 años se llevó ambas manos a las orejas en un gesto hacia los espectadores que imitó la celebración que hizo su compatriota Enzo Fernández después de marcar el gol del empate de Argentina el miércoles a los 85 minutos. Argentina terminó ganando 2-1 la semifina.

“Estaba bastante emocionado y se me vino eso a la cabeza, y lo hice”, manifestó Pulcini.

Pulcini subrayó que en el primer tee solo hubo “unos pocos abucheos” y que fue solo una broma.

“La gente está siendo genial. Los aficionados están siendo espectaculares. También me estaban animando a mí”, comentó.

Al preguntársele qué se sintió mejor —su putt en el 18 o ver el gol de Fernández—, Pulcini respondió: “El gol de Enzo, sin duda”.

Pulcini está debutando en el Abierto Británico después de clasificarse al ganar el Campeonato Amateur Latinoamericano en un desempate en Perú.

Firmó una tarjeta de 75 golpes, 5 sobre par, el jueves.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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