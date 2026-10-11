Goles de campo de Wil Lutz impulsan a Broncos a vencer 23-17 a Chargers en el último cuarto

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El quarterback de los Broncos de Denver, Bo Nix, se prepara para pasar durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 11 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Gregory Bull) AP

El gol de campo de 36 yardas de Lutz con 1:08 restante amplió la ventaja y culminó una racha de 13 puntos sin respuesta en el cuarto periodo para los Broncos (3-2).

Denver consiguió su primera victoria divisional y su primer triunfo en el SoFi Stadium desde 2023, con el entrenador Sean Payton encargándose de cantar las jugadas. Payton le quitó esas funciones al coordinador ofensivo Davis Webb a principios de semana. Los Broncos ganaron sin los esquineros lesionados Pat Surtain II (tobillo) y Riley Moss (costillas).

Los Chargers también comenzaron 0-5 en 2023, el año anterior a que el entrenador Jim Harbaugh asumiera el cargo. Llegaron con una línea ofensiva diezmada que incluía a cuatro novatos intentando proteger al quarterback Justin Herbert, quien completó 14 de 24 para 121 yardas por pase con un touchdown y una intercepción, mientras fue capturado cinco veces.

Bo Nix completó 16 de 27 para 123 yardas y un touchdown.

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FUENTE: AP