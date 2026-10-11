americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Goles de campo de Wil Lutz impulsan a Broncos a vencer 23-17 a Chargers en el último cuarto

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Wil Lutz pateó un gol de campo de 19 yardas para tomar la delantera con 5:07 por jugarse, y los Broncos de Denver superaron el domingo 23-17 a los Chargers de Los Ángeles, que siguen sin ganar y se han notado propensos a los errores.

El quarterback de los Broncos de Denver, Bo Nix, se prepara para pasar durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 11 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Gregory Bull)
El quarterback de los Broncos de Denver, Bo Nix, se prepara para pasar durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 11 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Gregory Bull) AP

El gol de campo de 36 yardas de Lutz con 1:08 restante amplió la ventaja y culminó una racha de 13 puntos sin respuesta en el cuarto periodo para los Broncos (3-2).

Denver consiguió su primera victoria divisional y su primer triunfo en el SoFi Stadium desde 2023, con el entrenador Sean Payton encargándose de cantar las jugadas. Payton le quitó esas funciones al coordinador ofensivo Davis Webb a principios de semana. Los Broncos ganaron sin los esquineros lesionados Pat Surtain II (tobillo) y Riley Moss (costillas).

Los Chargers también comenzaron 0-5 en 2023, el año anterior a que el entrenador Jim Harbaugh asumiera el cargo. Llegaron con una línea ofensiva diezmada que incluía a cuatro novatos intentando proteger al quarterback Justin Herbert, quien completó 14 de 24 para 121 yardas por pase con un touchdown y una intercepción, mientras fue capturado cinco veces.

Bo Nix completó 16 de 27 para 123 yardas y un touchdown.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter