Goldschmidt pega el jonrón del desempate y los Yankees ganan 3-1 a los Azulejos

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Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, celebra con sus compañeros de equipo después de conectar un jonrón de dos carreras frente a los Azulejos de Toronto durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Después de que Cody Bellinger pegó un sencillo para abrir la novena ante el cerrador de los Azulejos, Louis Varland, Goldschmidt siguió con un batazo de 400 pies hacia el jardín izquierdo, su noveno cuadrangular de la campaña.

Varland (3-2) había permitido solamente dos carreras limpias esta temporada antes del sábado y no había concedido un jonrón en 36 2/3 entradas.

El boricua Fernando Cruz (4-1) salió de un atasco con la casa llena en la octava y David Bednar ponchó a los tres bateadores en la novena para su 14to salvamento en 16 oportunidades, mientras Nueva York ganó por quinta vez en seis juegos.

El derecho de los Yankees Cam Schlittler permitió una carrera y seis hits en siete entradas. Otorgó cuatro bases por bolas, la mayor cifra de su temporada, y ponchó a siete.

Kevin Gausman, de Toronto, permitió un hit y una carrera en siete entradas. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete.

El dominicano Jasson Domínguez conectó un vuelacercas solitario en su regreso a la alineación de los Yankees, el único hit que permitió Gausman.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, no fue incluido en la alineación titular. El mánager John Schneider indicó que Guerrero tenía dolor de espalda. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP