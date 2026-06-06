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Golden Tempo gana la 158ª edición de Belmont Stakes tras conquistar el Derbi de Kentucky

SARATOGA SPRINGS, Nueva York, EE.UU. (AP) — Golden Tempo, montado por el boricua José Ortiz, ganó el sábado la 158.ª edición de Belmont Stakes, la tercera carrera de la Triple Corona, cinco semanas después de conquistar el Derbi de Kentucky, con lo cual hizo más historia para la entrenadora Cherie DeVaux.

El jockey boricua José Ortiz celebra tras ganar con Golden Tempo la 158va edición de Belmont Stakes, el sábado 6 de junio de 2026 en Saratoga Springs, Nueva York (AP Photo/Yuki Iwamura)
El jockey boricua José Ortiz celebra tras ganar con Golden Tempo la 158va edición de Belmont Stakes, el sábado 6 de junio de 2026 en Saratoga Springs, Nueva York (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

Ortiz hizo que el caballo arremetiera en la recta final del hipódromo de Saratoga para ganar Belmont, resistiendo el embate de Commandment antes de la línea de meta en la histórica pista.

Commandment fue segundo y el favorito Renegade terminó tercero.

El ritmo no fue ni de lejos tan rápido como en Churchill Downs, pero aun así Golden Tempo pudo rematar a tiempo para ganar la carrera de 1 1/4 millas en 2:03.49.

DeVaux, quien se había convertido en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derbi de Kentucky, es ahora la segunda en cuatro años en lograrlo en el Belmont. Jena Antonucci ganó la carrera con Archangelo en 2023.

Esta fue la tercera y última vez que el Belmont se disputó en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York, mientras su sede tradicional en la frontera entre Queens y Long Island está siendo demolida y reconstruida. Está previsto que la carrera regrese a Belmont Park el próximo año.

DeVaux nació en Saratoga Springs y comenzó su carrera como entrenadora en esa pista.

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