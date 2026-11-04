americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Golazo de Valverde concreta otra remontada del Real Madrid en la Champions: 3-2 en Atenas

El Real Madrid protagonizó otra impresionante remontada en la Liga de Campeones, imponiéndose el miércoles 3-2 ante AEK Atenas y mantener su paso perfecto en el torneo.

Federico Valverde celebra tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante AEK Atenas en la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Atenas. (AP Foto/Petros Giannakouris)
Federico Valverde celebra tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante AEK Atenas en la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Atenas. (AP Foto/Petros Giannakouris) AP

En cambio, la racha inmaculada de Liverpool en Europa llegó a su fin: el conjunto inglés sucumbió 3-2 de visita al Fenerbahce turco.

El invicto del Madrid corrió peligro en Grecia al quedar abajo en el marcador dos veces ante AEK, hasta que el uruguayo Federico Valverde desenfundó un potente disparo de larga distancia en el segundo minuto del tiempo añadido.

"Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros que me dan la confianza para intentarlo”, comentó Valverde sobre el derechzo que dejó al Madrid con el ideal de 12 puntos en cuatro partidos.

Los merengues también necesitaron una reacción tardía para vencer 4-3 a la Roma el mes pasado, con una ráfaga de tres goles en los últimos 10 minutos, incluido el tanto del triunfo a los 90 por cuenta de Antonio Rudiger.

El AEK se adelantó temprano en el primer tiempo con un gol de Aboubakary Koita y Jude Bellingham empató con un exquisito taconazo a los 32 minutos.

Stavros Pilios puso al equipo local arriba 2-1 a los 75, pero Kylian Mbappé igualó tres minutos después.

Luego, Mbappé estrelló un balón en el travesaño antes del dramático gol del triunfo de Valverde, quien ingresó por Yan Diomandé a los 67 minutos.

El técnico José Mourinho alabó el empeño de su equipo por embolsarse los tres puntos.

“Cuando el resultado estaba 2-2 no lo hemos aceptado”, dijo Mourinho Sería siempre un resultado aceptable, porque nos metíamos con 10 puntos, pero hemos querido más, arriesgamos y cogimos los puntos que ahora nos dejan clasificados para el playoff. Ahora se trata de buscar los puntos para no jugar playoff".

El Madrid comparte el liderato de la fase de liga junto al bicampeón defensor Paris Saint-Germain.

Liverpool naufraga en Estambul

La historia fue la opuesta para el Liverpool en Estambul, al desperdiciar la ventaja dos veces antes de perder por primera vez en esta ediciópn de la Champions.

Trey Nyoni y Alexander Isak le dieron la ventaja a los Reds en cada tiempo. Pero Mason Greenwood, ex del Manchester United, y Archie Brown empataron para Fenerbahce en cada ocasión.

Vedat Muriqi marcó el gol de la victoria a los 89. Liverpool encajó derrotas consecutivas en todas las competiciones tras caer ante Arsenal en la Liga Premier el domingo.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

DEMÓCRATAS GANAN EL CONTROL DEL CONGRESO DE EEUU: 228 escaños en la Cámara y 54 en el Senado

DEMÓCRATAS GANAN EL CONTROL DEL CONGRESO DE EEUU: 228 escaños en la Cámara y 54 en el Senado

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter