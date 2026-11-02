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Gol tardío de Mastantuono pone fin a la racha de 52 días sin ganar de Fiorentina

ROMA (AP) — Con una definición de primera del atacante argentino Franco Mastantuono en el tramo final del partido, la Fiorentina derrotó el lunes 4-2 a Sassuolo y puso fin a una racha de 52 días sin ganar que tenía al conjunto toscano en la zona de descenso de la Serie A.

Franco Mastantuono celebra tras anotar el tercer gol de la Fiorentina en la victoria 4-2 ante Sassuolo en la Serie A de Italia, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Reggio Emilia. (Gianni Santandrea/LaPresse vía AP)
Franco Mastantuono celebra tras anotar el tercer gol de la Fiorentina en la victoria 4-2 ante Sassuolo en la Serie A de Italia, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Reggio Emilia. (Gianni Santandrea/LaPresse vía AP) AP

El marcador estaba igualado al descanso y volvió a empatarse a los 65 minutos gracias al segundo gol de Armand Laurienté para el local Sassuolo.

Mastantuono, en su primera campaña en la Serie A tras llegar procedente del Real Madrid, remató de zurda para firmar el gol decisivo a los 79. El argentino de 19 años ha marcado cuatro goles en el curso.

El mediocampista Víctor Valdepeñas sentenció el triunfo en el tiempo añadido.

La Fiorentina, ya con su segundo entrenador de la temporada, no había saboreado la victoria desde el 11 de septiembre. La Viola ascendió al 15to puesto en la máxima categoría de 20 equipos.

Sassuolo sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó 17mo por diferencia de goles.

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