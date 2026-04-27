Gobierno de Trump destituye a junta que supervisa fundación científica

La sede de la Fundación Científica Nacional en Alexandria, Virginia, el 29 de mayo del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

Los integrantes de la Junta Nacional de Ciencias recibieron un correo electrónico el viernes, enviado desde la Oficina de Personal Presidencial “en nombre del presidente Donald J. Trump”, diciéndoles que su cargo queda “terminado, con efecto inmediato”.

“Para ser honesto, no me sorprendió del todo”, declaró en un correo electrónico Keivan Stassun, miembro de la junta destituido. Stassun, quien trabaja en la Universidad de Vanderbilt, añadió que la decisión fue “enormemente decepcionante”.

La Junta Nacional de Ciencias se creó en 1950 para asesorar al presidente y al Congreso sobre políticas de ciencia e ingeniería, aprobar importantes asignaciones de financiamiento y orientar el futuro de la fundación.

Por lo general, está integrada por 25 miembros nombrados por el presidente, que cumplen mandatos escalonados de seis años. Los científicos despedidos provienen del ámbito académico y de la industria, y se especializan en áreas que incluyen astronomía, matemáticas, química e ingeniería aeroespacial.

Todos los miembros de la actual junta, compuesta por 22 personas, fueron cesados, según Yolanda Gil, integrante destituida. La junta tenía previsto reunirse en persona la próxima semana y estaba ultimando un informe sobre el estado de la ciencia en Estados Unidos, dijo Gil en un email.

“Creo que esto es una señal más de los cambios radicales que el gobierno tiene en mente para la fundación”, indicó Gil, quien trabaja en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California.

Maria Cantwell, la principal demócrata en el Comité del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte, denunció la medida como “un ataque peligroso a las instituciones y a la experiencia que impulsan la innovación y el descubrimiento estadounidenses”.

El gobierno de Trump intentó recortar el presupuesto de 9.000 millones de dólares de la fundación científica en más de la mitad el año pasado. El Congreso mantuvo el financiamiento pero un recorte similar vuelve a estar sobre la mesa para el próximo año.

Sin una junta asesora que se interponga esta vez, sostuvo Stassun, esos recortes podrían ser más fáciles de ejecutar.

Los recortes podrían “desmantelar las inversiones en investigación fundamental y en la formación de la próxima generación de científicos e ingenieros para nuestra nación”, señaló Stassun.

La sede de la fundación también fue trasladada a un edificio más pequeño. El año pasado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció que se mudaría a la antigua sede de la institución en Alexandria, Virginia.

La Fundación Nacional de Ciencias remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP