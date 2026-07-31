Gobierno de Trump deja vencer un contrato de servicios legales para niños migrantes

El viernes es el último día de vigencia de un contrato en virtud del cual el gobierno federal paga servicios legales para niños que ingresan a Estados Unidos sin un padre o tutor. El gobierno subcontrata esos servicios a una red de casi 100 grupos legales en todo el país que brindan servicios a unos 20.000 niños.

Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre por qué dejaba vencer el contrato. Pero esto ocurre mientras el gobierno redobla sus esfuerzos para cumplir su política de deportaciones masivas, y después de que los niños migrantes se convirtieran en un objetivo de expulsión del país durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Como parte del contrato que vence, los grupos legales pueden ingresar a albergues financiados por el gobierno y dar presentaciones a los niños sobre sus derechos legales, así como representarlos directamente mientras atraviesan los procedimientos en los tribunales de inmigración.

Pero, al terminar ese contrato, los proveedores señalan que no está claro qué ocurrirá el lunes ni si podrán visitar a sus clientes en los albergues donde viven.

“No tenemos idea de qué va a pasar con esos niños la próxima semana. No sabemos si van a tener representación legal. Hasta ahora, el gobierno no ha identificado quién se hará cargo de esta representación”, señaló Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella El Paso, en una conferencia de prensa realizada a principios de esta semana. La organización actualmente representa a 243 niños no acompañados en el oeste de Texas y Nuevo México.

Los proveedores advierten que, sin un abogado que los asista en el tribunal y los ayude a sortear las complejidades de la ley migratoria, será mucho más probable que los menores sean deportados de regreso a los países de los que inicialmente huyeron.

“El gobierno trata de eliminar nuestro trabajo en este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, manifestó Lopez.

El fin del contrato se produce mientras los proveedores de servicios legales que representan a estos niños afirman que no han recibido pagos desde hace más de medio año. Las organizaciones sostienen que el gobierno de Trump ha retenido los pagos mientras exige a los proveedores que proporcionen información detallada sobre sus clientes, que, según los proveedores, nunca se les había solicitado y que, por razones éticas, no pueden entregar.

“Está claro que tratan de destruir el programa al desgastar la salud financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Hemos visto despidos y suspensiones temporales, y veremos mucho más de eso si no se pagan estas facturas”, dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center.

Hasta el viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de cuidar a los niños migrantes no acompañados mientras están bajo custodia del gobierno y que administra el contrato, no había respondido a una solicitud de comentarios.

Los niños migrantes que viajan solos por lo general quedan bajo el cuidado del gobierno de Estados Unidos, y existen diversas protecciones legales que se les aplican una vez que están en el país y atraviesan el sistema migratorio, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008.

La ley establece que el gobierno debe facilitar la representación legal para los niños sometidos a procedimientos de deportación.

Con algunas excepciones limitadas, exige que los niños sean ubicados en el “entorno menos restrictivo posible”, lo que, por lo general, significa que pueden ser entregados a un patrocinador, como un familiar en Estados Unidos, mientras se desarrollan sus procedimientos migratorios.

Los niños pueden solicitar un estatus especialmente protegido si no pueden regresar a su país de origen debido a abuso o negligencia, y también pueden solicitar asilo.

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Santana informó desde Sacramento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP