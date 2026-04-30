Gobierno de Trump apela orden judicial, insiste en reducir recomendaciones sobre vacunas

El secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 23 de abril del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

La apelación presentada el miércoles fue una respuesta a una orden judicial del 16 de marzo que bloqueó la decisión del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr de poner fin a las recomendaciones generales para que todos los niños se vacunen contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS, un virus respiratorio.

La orden del juez federal de distrito Brian Murphy también impidió una reunión de un comité asesor de vacunas nombrado por Kennedy.

La presentación del gobierno, de una sola frase, no explica por qué debería levantarse el bloqueo. Las autoridades de salud no han comentado sobre la presentación ni respondieron a una pregunta sobre por qué esperaron seis semanas para presentar una apelación.

La apelación es el más reciente avance en una demanda presentada en julio por la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos. La demanda, en un tribunal federal de Boston, se centró originalmente en la decisión de Kennedy de dejar de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para la mayoría de los niños y las mujeres embarazadas.

La demanda se actualizó a medida que Kennedy tomó más medidas que alarmaron a las sociedades médicas, lo que llevó a los demandantes a pedirle a Murphy que también tomara medidas para abordar esos cambios de política.

Por ejemplo, los demandantes modificaron la demanda para frenar la reducción del calendario nacional de vacunación infantil. También solicitaron al tribunal examinar las acciones de Kennedy relacionadas con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los funcionarios de salud pública sobre qué vacunas recomendar a médicos y pacientes.

Kennedy, un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, despidió el año pasado a todo el panel de 17 miembros y lo reemplazó por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

Murphy, quien fue nominado para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden, afirmó que la reconstitución del panel probablemente violó la ley federal y ordenó que los nombramientos —y todas las decisiones tomadas por el comité reformulado— quedaran en suspenso.

A principios de este mes, el gobierno republicano actualizó el estatuto del comité para ampliar los requisitos de los miembros del panel de maneras que permitirían la inclusión de aliados de Kennedy. Esa medida no resolvió el desafío legal, según Richard Hughes IV, un abogado que representa al grupo de pediatría.

Hughes se manifestó decepcionado por la decisión del gobierno de apelar, pero igual vaticinó que prevalecerá. Prometió poner fin a la “contínua destrucción de la política de vacunación y la salud pública” por parte de Kennedy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP