Gobierno guatemalteco condena asesinato de periodista. Gremio pide pronta investigación

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La secretaria de Comunicación Social del presidente Bernardo Arévalo, Karina Ruano, expresó “la rotunda condena ante el asesinato" del periodista y resaltó que "cualquier tipo de violencia política está atentando contra la libertad de expresión y el derecho de información de los guatemaltecos”.

Por su parte, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del departamento de Alta Verapaz, donde residía Cal Ical, repudió el “cobarde asesinato" y resaltó que "no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de persecución sistemática contra el periodismo independiente de Guatemala, marcado por un aumento alarmante de violencia y criminalización”. No dio detalles de las circunstancias en las que se produjo el crimen.

La Asociación de Periodistas de Guatemala se sumó a la condena y dijo que el hecho "constituye un grave atentado no solo contra su vida, sino contra el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

En Guatemala los periodistas que trabajan en los pueblos o comunidades están más expuestos a la violencia física, mientras que en los centros urbanos la violencia se refleja en el hostigamiento, amenazas y criminalización, especialmente en redes sociales.

La asociación periodística regional informó que el ataque con arma de fuego tuvo lugar en el municipio de San Cristóbal Verapaz de ese departamento, al norte de la capital guatemalteca, y pidió a la Fiscalía iniciar una investigación pronta para dar con los responsables. A su vez demandó al gobierno que implemente medidas de seguridad efectivas y retome los compromisos del Programa de Protección a Periodistas, una propuesta para la protección y alerta temprana en situación de riesgo de esos profesionales.

“Este crimen se suma a un panorama desolador para el ejercicio periodístico en Guatemala. Alta Verapaz se ha consolidado como un foco principal de agresiones donde los periodistas enfrentan intimidaciones”, añadió la agrupación.

En diciembre de 2025 la Asociación de Periodistas de Guatemala denunció el asesinato del periodista Jorge Agustín Zapeta en el municipio de San Pablo Jocopilas, en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país. El comunicador estuvo desaparecido varios días y posteriormente su familia dijo que su cuerpo fue localizado entre unos matorrales con señales de violencia. En febrero de este año fue liberado de prisión el reconocido periodista José Rubén Zamora, tras poco más de tres años en prisión sin juicio ni condena. Zamora, reconocido por sus publicaciones contra la corrupción, está acusado por la fiscalía de lavado de dinero y obstrucción de la justicia. El encarcelamiento de Zamora, de 69 años, fue criticado por diversos organismos internacionales. Estados Unidos sancionó a dos jueces que mantuvieron en prisión a Zamora, así como a fiscales a cargo de las investigaciones consideradas espurias. FUENTE: AP