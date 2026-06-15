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Gobierno ecuatoriano ordena intervenir al Comité Olímpico aduciendo problemas de la directiva

QUITO (AP) — El gobierno del presidente Daniel Noboa dispuso el lunes intervenir temporalmente en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), aduciendo que la elección de la directiva no cumplió con el ordenamiento legal de este país.

En un comunicado, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, dijo que la decisión es temporal y que busca garantizar que el COE cumpla "su misión en beneficio del deporte nacional y de nuestros atletas”. No se informó cuánto duraría la intervención de las autoridades.

Informó que nombró a Noelia Caicedo como representante del régimen, la cual tiene la misión de regularizar la situación administrativa de esa entidad y convocar a nuevas elecciones.

Las diferencias entre el gobierno y el COE, iniciaron a mediados del año pasado, cuando el gobierno se negó a registrar la nueva directiva y su representación legal, debido a que incumplía con la disposición legal que impide sucesivas reelecciones de los directivos. Ese Comité interpuso una serie de recursos legales, que fueron rechazados por los jueces, tras lo cual el estado anunció su decisión de intervenir.

El COE sostiene que la elección de su directiva cumple con las leyes de Ecuador y con la Carta Olímpica, y que además contó con acompañamiento y observación internacional. La AP llamó a ese organismo pidiendo un pronunciamiento tras el anuncio gubernamental, pero sin respuesta de inmediato.

Pese a ello, señaló el gobierno, las delegaciones deportivas ecuatorianas mantienen el ciclo de preparación y competencias internacionales con miras a clasificar a las olimpiadas de Los Ángeles, previstas para el 2028.

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